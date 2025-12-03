Parque de Diversiones tiene todo listo para dar la bienvenida a la Navidad con su Temporada de Sorpresas

El Parque Diversiones está listo para recibir la Navidad con una agenda cargada de actividades, para toda la familia, en su esperada Temporada de Sorpresas.

La programación arrancará el próximo domingo 7 de diciembre con opciones pensadas para diferentes edades y gustos.

Actividades para grandes y pequeños

El público podrá participar en el taller de galletas navideñas de 1 p.m. a 3 p.m. en el Salón Congreso.

A las 4:15 p.m. se presentará el Coro Navideño Magdiel en el quiosco Picnic, seguido del desfile navideño, que iniciará a las 4:55 p.m., desde Sky Master hacia Pueblo Antiguo.

Parque Diversiones dará inicio a su temporada navideña. (Parque Diversiones/Cortesía)

Noche de magia y tradición

Desde las 6:30 p.m., los visitantes podrán tomarse fotos con Santa en la Casa de Jengibre, mientras que el show navideño se realizará a las 6:35 p.m. en el Atrío del Teatro Tío Conejo.

La jornada cerrará con un espectáculo de pólvora y efectos especiales a las 7:15 p.m., en el atrío del templo.

Tome en cuenta que el domingo 7 las puertas del parque abrirán a las 11 a.m. Además, quienes lo deseen pueden adquirir el pase estelar, válido de 4 p.m. a 8 p.m.