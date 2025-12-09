Pasacalles del Festival de la Luz sufre nuevo tropiezo: otra banda renuncia a su participación

El Pasacalles del Festival de la Luz volvió a tambalearse luego de que una segunda banda anunciara su renuncia a pocos días de realizarse la actividad previa al desfile navideño.

La Banda de Sarchí no estará en el pasacalles del Festival de la Luz. (Facebook)

Banda de Sarchí se baja del Pasacalles

La Banda de Sarchí comunicó este lunes que no participará en el evento que se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre, convirtiéndose en la segunda agrupación en retirarse en menos de 48 horas.

La decisión llega luego de que la Banda de San Carlos anunciara el fin de semana que tampoco estaría presente, alegando que las condiciones de participación “no eran las mejores”.

Reclaman límite de participantes

Según explicó la Banda de Sarchí, la principal razón de su renuncia es la restricción impuesta por la Municipalidad de San José, que fijó un máximo de 120 participantes por agrupación.

“La Banda de Sarchí ha decidido no participar en el Pasacalles del Festival de la Luz, debido a que las restricciones de este evento limitan la participación de las bandas a un máximo de 120 personas. Para nuestra agrupación es inviable no llevar a 46 de sus integrantes”, indicaron en un comunicado.

La agrupación también señaló que el dato del límite de músicos les fue comunicado después de haber sido seleccionados.

Otras condiciones no convencen a la banda

Además del tope de personas, la banda mencionó que su renuncia responde a “otras condiciones del evento”, aunque no detallaron cuáles.

La Banda de Sarchí informó su decisión en este comunicado de prensa. (Facebook/Facebook)

Municipalidad defiende lineamientos

Cuando la Banda de San Carlos anunció su salida el sábado, la Municipalidad de San José aseguró que todas las disposiciones que rigen el Pasacalles no son antojadizas.

“Estas disposiciones se aplican de manera uniforme y equitativa a todas las bandas, y forman parte de los lineamientos necesarios para garantizar un evento seguro, ordenado y adecuado para el público y los equipos participantes”, indicó la institución.

Hasta el momento, la Municipalidad no ha emitido ninguna reacción adicional por esta nueva renuncia.