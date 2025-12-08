Ricardo Arjona encenderá el Estadio Nacional: fechas, precios y cómo conseguir las entradas

Ricardo Arjona regresará a Costa Rica para ofrecer un gran concierto el próximo 14 de agosto en el Estadio Nacional y le traemos los precios de las entradas.

LEA MÁS: Estos serían los primeros artistas confirmados a Picnic Fest 2026

Precios y localidades disponibles

Los precios confirmados permiten opciones para diferentes bolsillos.

LEA MÁS: Accesos y cierres viales confirmados para el Festival de la Luz

En gramilla las entradas costarán ₡34.500; en sombra, ₡44.000; en balcón, ₡54.500; y en platea, ₡64.500.

Las zonas de mayor valor son preferencial con ₡79.500, VIP con ₡109.500, zona Bac en ₡119.500 y la exclusiva zona Seco, que tendrá un precio de ₡134.500.

Los boletos se podrán adquirir por medio de eticket.cr

Ricardo Arjona regresará al país para un gran concierto en el Estadio Nacional.

Fechas de preventa y venta general

Las entradas se liberarán en diferentes etapas. La preventa para clientes AMEX será los días 10, 11 y 12 de diciembre.

Luego, los clientes BAC tendrán acceso anticipado el 13, 14 y 15 de diciembre. La venta general, válida para todo tipo de tarjeta, arrancará el 16 de diciembre, momento en el que se espera una alta demanda por las localidades.