Conciertos

Ricardo Arjona encenderá el Estadio Nacional: fechas, precios y cómo conseguir las entradas

Ricardo Arjona regresará al país con un gran concierto y las entradas saldrán a la venta próximamente

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Ricardo Arjona regresará a Costa Rica para ofrecer un gran concierto el próximo 14 de agosto en el Estadio Nacional y le traemos los precios de las entradas.

LEA MÁS: Estos serían los primeros artistas confirmados a Picnic Fest 2026

Precios y localidades disponibles

Los precios confirmados permiten opciones para diferentes bolsillos.

LEA MÁS: Accesos y cierres viales confirmados para el Festival de la Luz

En gramilla las entradas costarán ₡34.500; en sombra, ₡44.000; en balcón, ₡54.500; y en platea, ₡64.500.

Las zonas de mayor valor son preferencial con ₡79.500, VIP con ₡109.500, zona Bac en ₡119.500 y la exclusiva zona Seco, que tendrá un precio de ₡134.500.

Los boletos se podrán adquirir por medio de eticket.cr

Ricardo Arjona en Costa Rica 2024
Ricardo Arjona regresará al país para un gran concierto en el Estadio Nacional.

Fechas de preventa y venta general

Las entradas se liberarán en diferentes etapas. La preventa para clientes AMEX será los días 10, 11 y 12 de diciembre.

Luego, los clientes BAC tendrán acceso anticipado el 13, 14 y 15 de diciembre. La venta general, válida para todo tipo de tarjeta, arrancará el 16 de diciembre, momento en el que se espera una alta demanda por las localidades.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ricardo ArjonaEntradasConciertoEstadio Nacional
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.