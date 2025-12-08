Eventos

Estos serían los primeros artistas confirmados a Picnic Fest 2026

El Picnic Fest 2026 encendió la emoción de los seguidores con señales sobre los primeros artistas que podrían presentarse

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Picnic Fest 2026 se celebrará los días 14 y 21 de marzo, y desde que se anunció la fecha, el público ha mostrado una creciente expectativa.

Los seguidores esperan conocer no solo a los artistas invitados, sino también detalles sobre la venta de entradas y las experiencias que ofrecerá el evento.

Pistas que emocionan a los fans

Un video compartido por Picnic Fest y Jogo, donde varias personas intentan acertar los nombres, dejó ver señales sobre los artistas que podrían encabezar esta edición.

festival más grande de Centroamérica PicNic 2025 en su segundo fin de semana
Pistas estarían revelando los primeros artistas del Picnic Fest 2026. (Jorge Navarro para La Nación y La Teja, Jorge Navarro para La Nación y La Teja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Entre las pistas aparecen Tyga (tatuaje de Vietnam en el pasajero), Alpha Blondy (bandera de Costa de Marfil en el lector de maletas), De la Rose (rosa en la cabina), Young Miko (gorro de la aeromoza), Christian Nodal (faja con la letra N), Trueno (trueno en el cielo), Yandel sinfónico (vinil) y Bomba Estéreo (los audífonos de la DJ), lo que aumentó la emoción entre los seguidores.

Anuncio oficial en camino

El line up oficial será revelado el lunes 15 de diciembre. Aunque aún no hay más información confirmada, la expectativa crece entre los asistentes habituales del evento, quienes esperan que su artista favorito forme parte del espectáculo.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

