¿Se fue Bad Bunny del país después de los conciertos o se quedó conociendo Costa Rica?

Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional de Costa Rica el viernes 5 y sábado 6 de diciembre y, durante sus presentaciones, dio a conocer su deseo de conocer el país por medio de un video compartido con sus fans en las pantallas.

“Quiero comer gallopinto, chifrijo, olla de carne y quiero saber si los patacones saben igual que en Puerto Rico… Quiero ir a Tamarindo, Playas del Coco, Puntarenas, San Carlos”, expresó la ranita, que es un ícono de su tour internacional Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny sí salió a pasear

Las historias publicadas por Bad Bunny este martes 9 de diciembre confirmaron que no regresó de inmediato a Puerto Rico, sino que se quedó disfrutando de Tiquicia.

En las fotos se observa el peaje de Escazú, un camino rodeado de vegetación, casas típicas del país, un café chorreado, una catarata y hasta un vino, dando señales claras de que quiso disfrutar una experiencia auténtica.

Bad Bunny expresó su deseo de conocer Costa Rica. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

Una visita bien aprovechada

Aunque Bad Bunny no compartió los destinos, las imágenes dejan ver que recorrió varios rincones del territorio nacional.

Bad Bunny compartió varias imágenes en Instagram. (Bad Bunny/Instagram)

El artista quería conocer detalladamente diferentes puntos del país. (Bad Bunny/Instagram)

Bad Bunny no detalló los destinos visitados. (Bad Bunny/Instagram)

Bad Bunny dejó claro que la naturaleza es lo suyo. (Bad Bunny/Instagram)

El cantante hasta aprovechó para visitar una catarata. (Bad Bunny/Instagram)

Bad Bunny hasta disfrutó de un vino. (Bad Bunny/Instagram)

Su visita reafirma el atractivo de Costa Rica para artistas que buscan naturaleza, tranquilidad y tradiciones gastronómicas.

Consultamos con Migración y Extranjería para conocer qué día se fue el cantante, pero al momento de la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.