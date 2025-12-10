Museo de los Niños reveló su agenda de actividades navideñas para este mes

Las salas interactivas del Museo de los Niños estarán abiertas de martes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. en esta temporada navideña.

Las personas que adquieran su entrada podrán disfrutar de Mágica Navidad entre las 5 p.m. y las 7 p.m., un recorrido con luces, música y juegos.

Los únicos días de cierre del museo serán el 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1.º de enero de 2026.

Ferias y actividades para todo público

Los días 13 y 14 de diciembre se celebrará una feria con joyería, artesanías, ropa, candelas y otros productos.

La iluminación de la fachada del Museo de los Niños estará disponible todas las noches de diciembre. (Mayela López/Mayela López)

El fin de semana del 20 y 21 se realizará la feria gastronómica Sabores de Navidad, con entrada gratuita y opciones como crocantes, queque navideño, tamales, rompope y más.

Entradas e iluminación de temporada

Las entradas pueden adquirirse en el nuevo sitio web miboleteria.org. El costo es de ¢2.500 para menores y ¢3.000 para mayores de 15 años.

La fachada permanecerá iluminada con sus más de cuatro mil bombillitos todas las noches para las familias que deseen fotografiarse.