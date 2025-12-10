Eventos

Museo de los Niños reveló su agenda de actividades navideñas para este mes

El Museo de los Niños ajustó su horario para diciembre e impulsará varias actividades temáticas

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Las salas interactivas del Museo de los Niños estarán abiertas de martes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. en esta temporada navideña.

Las personas que adquieran su entrada podrán disfrutar de Mágica Navidad entre las 5 p.m. y las 7 p.m., un recorrido con luces, música y juegos.

Los únicos días de cierre del museo serán el 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1.º de enero de 2026.

Ferias y actividades para todo público

Los días 13 y 14 de diciembre se celebrará una feria con joyería, artesanías, ropa, candelas y otros productos.

Museo de los Niños
La iluminación de la fachada del Museo de los Niños estará disponible todas las noches de diciembre. (Mayela López/Mayela López)

El fin de semana del 20 y 21 se realizará la feria gastronómica Sabores de Navidad, con entrada gratuita y opciones como crocantes, queque navideño, tamales, rompope y más.

Entradas e iluminación de temporada

Las entradas pueden adquirirse en el nuevo sitio web miboleteria.org. El costo es de ¢2.500 para menores y ¢3.000 para mayores de 15 años.

La fachada permanecerá iluminada con sus más de cuatro mil bombillitos todas las noches para las familias que deseen fotografiarse.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

