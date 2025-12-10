Santa Ana revela fechas, actividades y conciertos de sus Fiestas Populares 2025

Santa Ana celebrará sus Fiestas Populares de este jueves 11 al domingo 21 de diciembre en el parque central, con ingreso abierto y actividades para toda la familia.

Habrá food trucks, mercado gastronómico, zona de bares, ventas, comidas típicas, juegos mecánicos, inflables y una zona de conciertos gratuita al aire libre con artistas nacionales.

El horario será de lunes a jueves de 12 p.m. a 12 a.m.; viernes y sábados de 12 p.m. a 1 a.m.; y domingos de 11 a.m. a 12 a.m., brindando opciones de entretenimiento durante todo el día.

Ambiente familiar y actividades al aire libre recibirán a muchas familias en el parque central de Santa Ana. (JOHN DURAN)

Conciertos y eventos especiales

Los conciertos se inician a las 7 p.m., y la agenda incluye a Son de Tikizia (jueves 11), Yeris Lobo (viernes 12), Buena Calle (domingo 12), DJ César Barboza (jueves 18), DJ Kevin Barboza y DJ Carol-I (viernes 19) y El Gatillazo el sábado 20 y domingo 21, este último con after party tras el tope.

El Tope Nacional será dedicado a Juan Carlos Espinoza Orozco Arias “Quirico”.

Las inscripciones cuestan ₡15.000 en preventa y ₡20.000 el día del evento. Las fiestas buscan fortalecer la convivencia familiar, el turismo local y la oferta cultural del cantón.