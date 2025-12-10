Eventos

Santa Ana revela fechas, actividades y conciertos de sus Fiestas Populares 2025

Las Fiestas Populares Santa Ana 2025 ofrecerán música, gastronomía y entretenimiento para toda la familia

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Santa Ana celebrará sus Fiestas Populares de este jueves 11 al domingo 21 de diciembre en el parque central, con ingreso abierto y actividades para toda la familia.

Habrá food trucks, mercado gastronómico, zona de bares, ventas, comidas típicas, juegos mecánicos, inflables y una zona de conciertos gratuita al aire libre con artistas nacionales.

LEA MÁS: Bar Chamuco, en Cartago, está organizando un evento especial para regalar sonrisas a niños en esta Navidad

El horario será de lunes a jueves de 12 p.m. a 12 a.m.; viernes y sábados de 12 p.m. a 1 a.m.; y domingos de 11 a.m. a 12 a.m., brindando opciones de entretenimiento durante todo el día.

26/12/2024/ tope nacional 2024 los Yoses San Pedro : foto John Durán
Ambiente familiar y actividades al aire libre recibirán a muchas familias en el parque central de Santa Ana. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Restaurante elegido por Bad Bunny en San José sorprende por su original propuesta gastronómica

Conciertos y eventos especiales

Los conciertos se inician a las 7 p.m., y la agenda incluye a Son de Tikizia (jueves 11), Yeris Lobo (viernes 12), Buena Calle (domingo 12), DJ César Barboza (jueves 18), DJ Kevin Barboza y DJ Carol-I (viernes 19) y El Gatillazo el sábado 20 y domingo 21, este último con after party tras el tope.

El Tope Nacional será dedicado a Juan Carlos Espinoza Orozco Arias “Quirico”.

Las inscripciones cuestan ₡15.000 en preventa y ₡20.000 el día del evento. Las fiestas buscan fortalecer la convivencia familiar, el turismo local y la oferta cultural del cantón.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fiestas Populares de Santa AnaParque centralTope nacional de Santa Ana
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.