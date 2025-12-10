Restaurante elegido por Bad Bunny en San José sorprende por su original propuesta gastronómica

Después de ofrecer dos conciertos llenos de energía, Bad Bunny aprovechó su estadía para recorrer distintos rincones del país y uno de los puntos que más llamó la atención fue su paso por el centro de San José.

En sus historias de Instagram mostró que había disfrutado de la iluminación nocturna, del ambiente de la capital y, por supuesto, de la gastronomía local.

El lugar elegido en barrio Amón

En su recorrido por San José, el artista decidió detenerse en Cothnejo Fishy, un restaurante ubicado en barrio Amón que se caracteriza por su ambiente relajado y su propuesta culinaria contemporánea.

Bad Bunny demostró que es uno de los artistas más queridos en el país. (Tomada de Instagram)

El restaurante Cothnejo Fishy está ubicado en barrio Amón. (Cothnejo Fishy/Instagram)

Desde el local repostearon un video compartido por el artista y escribieron: “Gracias a Benito y a su staff por visitarnos. Te esperamos la próxima para que tirés más fotos”.

Una propuesta gastronómica que destaca

Cothnejo Fishy ofrece una variedad de bocas y tragos que han ganado popularidad en los últimos años. Entre sus opciones más llamativas están el vigorón de pulpo, el chifrijo especial de la casa, la cazuela de pescado y otros platos que fusionan sabores tradicionales con técnicas modernas.

El vigorón de pulpo es una de sus especialidades. (Cothnejo Fishy/Instagram)

La diversidad en el menú es uno de los motivos por los que el lugar se ha convertido en un punto frecuente para quienes buscan una experiencia culinaria diferente en el centro de la capital.