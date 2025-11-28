Eventos

Feria del Chicharrón en Puriscal arranca con agenda llena y actividades para toda la familia

La tradicional Feria del Chicharrón dio inicio este viernes con una agenda repleta de actividades

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La Feria del Chicharrón abrió sus puertas este viernes 28 de noviembre en el parque del Agricultor, en Puriscal, con una programación que se mantendrá activa hasta el próximo 8 de diciembre.

Durante estos días, usted podrá disfrutar de música en vivo, gastronomía típica, actividades culturales, deporte y entretenimiento para toda la familia.

LEA MÁS: Gaviota formará parte del Festival Navideño 2025 en Heredia

Arrancó la fiesta en Puriscal

Las opciones incluyen desde presentaciones artísticas hasta espacios recreativos para todas las edades, lo que convierte al evento en uno de los más esperados de la zona.

LEA MÁS: ¿Cuándo y dónde será el Desfile Navideño de Cartago? Detalles de bandas y carrozas

Feria del Chicharrón
Los visitantes podrán disfrutar de las actividades y la gastronomía típica en la Feria del Chicharrón en Puriscal. (Feria del Chicharrón/Facebook)

Agenda del sábado: deporte, música y diversión

Este sábado las actividades comenzarán a las 8:30 a.m., con un campeonato de voleibol de playa. Además, habrá toro mecánico para niños, show infantil, desfile de bandas y un concierto con Gonín para cerrar la jornada con energía.

Domingo con show, música y mucha diversión

El domingo 30 de noviembre, desde las 9 a.m., el público podrá disfrutar de actividades recreativas, juegos infantiles, una presentación de Chris Famuk, reinado de mascotas y fotos con Santa.

LEA MÁS: Esto es todo lo que debe saber sobre el Tope Nacional de San Ramón 2025

La música también será protagonista, con conciertos de artistas nacionales, un show de comedia de Pelando el Ojo y un cierre especial con Marfil.

Puriscal lo espera con sabor y ambiente festivo

Si usted está buscando actividades para este fin de semana y los próximos días, la Feria del Chicharrón es una parada obligatoria.

Para más información, puede buscarlos en Facebook como Feria del Chicharrón.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Feria del chicharrónPuriscalParque del Agricultor
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.