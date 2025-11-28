¿Cuándo y dónde será el Desfile Navideño de Cartago? Detalles de bandas y carrozas

El desfile “Cartago Ciudad de la Navidad” se realizará este sábado 29 de noviembre a partir de las 5 p. m.

El recorrido comenzará en el María Auxiliadora hasta la plaza Mayor y llenará las calles del cantón central de Cartago con música, color y fantasía.

Este evento permite que miles de cartagineses den por iniciadas las celebraciones de esta hermosa época en unión familiar, con esperanza y mucha tradición.

El recorrido del desfile comenzará en María Auxiliadora y culminará en Plaza Mayor. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Este desfile refleja el espíritu solidario y festivo de la provincia, donde la cultura, la música y la fantasía se convierten en símbolos de paz y fraternidad.

Inauguración de la Navidad y grupos participantes

“Estamos invitando a todas las personas para que vengan y disfruten de este espectacular desfile navideño que organiza la Municipalidad de Cartago. Vamos a tener más de 10 bandas de diferentes partes del país, pasacalles, porristas y grupos de baile artístico y folclórico.

La actividad reunirá a las familias de la provincia. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

“De esta manera empezamos las celebraciones navideñas en el cantón central tratando de que nos llenemos de solidaridad y amor unos con otros para que estas fechas sean de unión entre los cartagineses velando siempre porque las familias disfruten”, explicó Mario Redondo. Poveda, alcalde de la municipalidad de Cartago.

Bandas participantes

Las siguientes son las carrozas, bandas y otros grupos que participarán:

Carroza municipal y personajes de fantasía casa de los disfraces

Pasacalles UACA

Personajes de fantasía la casa de los disfraces

Señorita Cartago

Banda municipal de Cachí y grupo de proyección folclórica lo nuestro

Club de motociclismo Vogue

Pasacalles Junta de Protección Social

Banda Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz

Carroza distrito San Nicolás

Grupo de baile Step Forward

Banda Latina Marching Band CPT Puriscal

Grupo de porrismo Cobras All Stars

Banda Internacional Vieja Metrópoli

Vocheros Brumosos

Banda Independiente el Carmen

Banda Exalumnos Escuela Domingo Faustino Sarmiento

Grupo Costa Rica Pura Vida

Banda Independiente Villas de Ayarco

Estudio Alilu

Banda Independiente Alma De Leones

Banda de San Nicolás

Banda el Imperio

Grandes y pequeños podrán disfrutar del evento y tomarse fotografías. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Transmisión y llamado a la comunidad

El desfile será transmitido en vivo por Canal 8 Multimedios a través de las distintas redes sociales oficiales de la Municipalidad de Cartago.

Las autoridades locales invitan a toda la comunidad y visitantes a disfrutar de este espectáculo que marca el inicio oficial de la temporada navideña en la Vieja Metrópoli.

Este fin de semana estará cargado de actividades navideñas en diferentes puntos del país, ideales para disfrutar en familia.