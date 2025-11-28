¿Cuándo y dónde será el Desfile Navideño de Cartago? Detalles de bandas y carrozas

El desfile “Cartago Ciudad de la Navidad” se realizará este sábado 29 de noviembre a partir de las 5 p. m.
El recorrido comenzará en el María Auxiliadora hasta la plaza Mayor y llenará las calles del cantón central de Cartago con música, color y fantasía.
LEA MÁS: Esto es todo lo que debe saber sobre el Tope Nacional de San Ramón 2025
Este evento permite que miles de cartagineses den por iniciadas las celebraciones de esta hermosa época en unión familiar, con esperanza y mucha tradición.
Este desfile refleja el espíritu solidario y festivo de la provincia, donde la cultura, la música y la fantasía se convierten en símbolos de paz y fraternidad.
LEA MÁS: Iluminación del Museo de los Niños: esta calle estará cerrada desde el mediodía
Inauguración de la Navidad y grupos participantes
“Estamos invitando a todas las personas para que vengan y disfruten de este espectacular desfile navideño que organiza la Municipalidad de Cartago. Vamos a tener más de 10 bandas de diferentes partes del país, pasacalles, porristas y grupos de baile artístico y folclórico.
“De esta manera empezamos las celebraciones navideñas en el cantón central tratando de que nos llenemos de solidaridad y amor unos con otros para que estas fechas sean de unión entre los cartagineses velando siempre porque las familias disfruten”, explicó Mario Redondo. Poveda, alcalde de la municipalidad de Cartago.
Bandas participantes
Las siguientes son las carrozas, bandas y otros grupos que participarán:
- Carroza municipal y personajes de fantasía casa de los disfraces
- Pasacalles UACA
- Personajes de fantasía la casa de los disfraces
- Señorita Cartago
- Banda municipal de Cachí y grupo de proyección folclórica lo nuestro
- Club de motociclismo Vogue
- Pasacalles Junta de Protección Social
- Banda Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz
- Carroza distrito San Nicolás
- Grupo de baile Step Forward
- Banda Latina Marching Band CPT Puriscal
- Grupo de porrismo Cobras All Stars
- Banda Internacional Vieja Metrópoli
- Vocheros Brumosos
- Banda Independiente el Carmen
- Banda Exalumnos Escuela Domingo Faustino Sarmiento
- Grupo Costa Rica Pura Vida
- Banda Independiente Villas de Ayarco
- Estudio Alilu
- Banda Independiente Alma De Leones
- Banda de San Nicolás
- Banda el Imperio
Transmisión y llamado a la comunidad
El desfile será transmitido en vivo por Canal 8 Multimedios a través de las distintas redes sociales oficiales de la Municipalidad de Cartago.
Las autoridades locales invitan a toda la comunidad y visitantes a disfrutar de este espectáculo que marca el inicio oficial de la temporada navideña en la Vieja Metrópoli.
Este fin de semana estará cargado de actividades navideñas en diferentes puntos del país, ideales para disfrutar en familia.