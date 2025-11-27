Eventos

Iluminación del Museo de los Niños: esta calle estará cerrada desde el mediodía

El evento de la Iluminación del Museo de los Niños provocará el cierre total de una calle de San José

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La Iluminación de la Fachada del Museo de los Niños es uno de los acontecimientos navideños más esperados en el país.

Para garantizar que las familias disfruten de esta colorida actividad con seguridad y fluidez, se llevará a cabo un operativo de seguridad y control en carretera, conocido como “Ruta Segura 2025”.

LEA MÁS: Prohíben sombrillas en la Iluminación del Museo de los Niños: tome nota antes de asistir

Horarios del evento y restricciones viales

Las actividades previas al evento iniciarán a partir de la 1 p.m., y el espectáculo principal se realizará a las 7 p.m. No obstante, los operativos de tránsito comenzarán antes, a las 12 p.m.

29/11/2024. Iluminación del Museo de los Niños. San José. Fotografía: Lilly Arce.
Muchas familias se reúnen anualmente frente al Museo para presenciar el encendido de luces. (Lilly Arce)

LEA MÁS: Ni San José ni Cartago: este será el lugar donde se celebrará el Día del Caballista en el Tope Nacional

El plan de regulación incluye el cierre de la calle 4 (sentido sur–norte) desde la avenida Segunda hasta el ingreso principal del museo.

Puntos clave de control

Además del cierre principal, se aplicarán regulaciones en avenida 9, calle 8 y avenida 9, calle 10.

En el costado norte de la terminal de buses caribeños, se mantendrán operativos para evitar el mal estacionamiento de vehículos.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas o utilizar el transporte público para asistir a la actividad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Iluminación de la Fachada del Museo de los NiñosRuta segura
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.