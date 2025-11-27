Iluminación del Museo de los Niños: esta calle estará cerrada desde el mediodía

La Iluminación de la Fachada del Museo de los Niños es uno de los acontecimientos navideños más esperados en el país.

Para garantizar que las familias disfruten de esta colorida actividad con seguridad y fluidez, se llevará a cabo un operativo de seguridad y control en carretera, conocido como “Ruta Segura 2025”.

Horarios del evento y restricciones viales

Las actividades previas al evento iniciarán a partir de la 1 p.m., y el espectáculo principal se realizará a las 7 p.m. No obstante, los operativos de tránsito comenzarán antes, a las 12 p.m.

Muchas familias se reúnen anualmente frente al Museo para presenciar el encendido de luces. (Lilly Arce)

El plan de regulación incluye el cierre de la calle 4 (sentido sur–norte) desde la avenida Segunda hasta el ingreso principal del museo.

Puntos clave de control

Además del cierre principal, se aplicarán regulaciones en avenida 9, calle 8 y avenida 9, calle 10.

En el costado norte de la terminal de buses caribeños, se mantendrán operativos para evitar el mal estacionamiento de vehículos.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas o utilizar el transporte público para asistir a la actividad.