Prohíben sombrillas en la Iluminación del Museo de los Niños: tome nota antes de asistir

Las familias que planean asistir a la Iluminación del Museo de los Niños deben prestar atención a las indicaciones divulgadas por los organizadores, quienes confirmaron que las sombrillas o paraguas no podrán ingresar al evento.

La utilización de estos artículos durante la actividad puede bloquear la visibilidad del espectáculo. El evento será el es el domingo 30 de noviembre, a la 1 p.m. inician las actividades y a las 7 p.m., el evento principal.

Recomendaciones generales para asistir

Este miércoles se dieron a conocer las recomendaciones para quienes deseen participar en la actividad. Entre ellas se aconseja llegar temprano para asegurar un buen espacio, además de llevar ropa y calzado cómodo, bloqueador solar, abrigo y capa.

Miles de familias se reúnen cada año para disfrutar del espectáculo navideño. (Rafael Pacheco Granados)

Consejos para familias con niños

También se recomienda que los niños porten una identificación con los datos de su adulto responsable, evitar cargar peso innecesario, definir un punto de reunión en caso de extravío, seguir las indicaciones del personal del evento y mantener atención constante en los menores y las pertenencias.

Seguridad y ambiente navideño

Finalmente, los organizadores recuerdan que está prohibido el ingreso de objetos punzocortantes o armas, e invitan a todos a asistir con espíritu navideño y disfrutar de la actividad de manera segura.