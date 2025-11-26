Eventos

San Joaquín de Flores anuncia su tradicional Feria Navideña 2025

La Feria Navideña 2025 en San Joaquín de Flores ofrecerá tres días de música, presentaciones artísticas y actividades

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La Feria Navideña 2025 está lista para recibir a los vecinos y visitantes en la plaza de San Joaquín de Flores.

Del 28 al 30 de noviembre, las familias podrán disfrutar de música, espectáculos, talento local y gastronomía en un ambiente festivo.

Actividades del viernes 28

La celebración iniciará el viernes a las 5 p.m., con presentaciones de la cimarrona La Yunta, el coro Kerigma y la banda sinfónica Municipal de Flores.

La Feria Navideña 2025 llenará la plaza de San Joaquín de actividades. (Mayela López)

Programación del sábado 29

El sábado las actividades comenzarán a las 11 a.m., con una clase de cardio dance. Durante el día habrá pasacalles navideño, bandas, presentaciones artísticas y un juego de pólvora programado para las 10 p.m.

Estas son las actividades que tendrá San Joaquín de Flores.
Estas son las actividades que tendrá San Joaquín de Flores. (Municipalidad de Flores/Facebook)

Así lucen las calles de San Joaquín de Heredia. Video tomado por una vecina de Heredia.

Cierre del domingo 30

El domingo la feria abrirá a las 12 p.m., con una exhibición de autos antiguos en El Potrero, en San Lorenzo y finalizará frente a la iglesia de San Joaquín.

La jornada continuará con la cimarrona La Yunta y el cierre estará a cargo del grupo La Solución con un baile.

La decoración navideña en los tres distritos del cantón comenzó el pasado 22 de noviembre, dando la bienvenida anticipada a la temporada.

