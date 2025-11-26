San Joaquín de Flores anuncia su tradicional Feria Navideña 2025

La Feria Navideña 2025 está lista para recibir a los vecinos y visitantes en la plaza de San Joaquín de Flores.

Del 28 al 30 de noviembre, las familias podrán disfrutar de música, espectáculos, talento local y gastronomía en un ambiente festivo.

LEA MÁS: Ni San José ni Cartago: este será el lugar donde se celebrará el Día del Caballista en el Tope Nacional

Actividades del viernes 28

La celebración iniciará el viernes a las 5 p.m., con presentaciones de la cimarrona La Yunta, el coro Kerigma y la banda sinfónica Municipal de Flores.

LEA MÁS: ¿Cuándo y cómo será la iluminación de la fachada del Museo de los Niños? Detalles y cierres viales

La Feria Navideña 2025 llenará la plaza de San Joaquín de actividades. (Mayela López)

Programación del sábado 29

El sábado las actividades comenzarán a las 11 a.m., con una clase de cardio dance. Durante el día habrá pasacalles navideño, bandas, presentaciones artísticas y un juego de pólvora programado para las 10 p.m.

Estas son las actividades que tendrá San Joaquín de Flores. (Municipalidad de Flores/Facebook)

LEA MÁS: Festival de la Luz llega a Sámara, Guanacaste con bandas y espectaculares carrozas

Así lucen las calles de San Joaquín de Heredia. Video tomado por una vecina de Heredia.

Cierre del domingo 30

El domingo la feria abrirá a las 12 p.m., con una exhibición de autos antiguos en El Potrero, en San Lorenzo y finalizará frente a la iglesia de San Joaquín.

La jornada continuará con la cimarrona La Yunta y el cierre estará a cargo del grupo La Solución con un baile.

La decoración navideña en los tres distritos del cantón comenzó el pasado 22 de noviembre, dando la bienvenida anticipada a la temporada.