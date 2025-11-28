Gaviota formará parte del Festival Navideño 2025 en Heredia

El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 9 a.m., darán inicio las actividades del Festival Navideño 2025 en el parque central Nicolás Ulloa Soto, en Heredia.

El espacio se convertirá en un punto de encuentro para que familias y visitantes disfruten de un día completo de música, arte y entretenimiento en anticipación a la temporada navideña.

Actividades para todas las edades

Desde horas de la mañana, el festival contará con propuestas artísticas tanto nacionales como internacionales.

El tradicional encendido del árbol será uno de los momentos más esperados del festival. (Alonso Tenorio)

También destacan atractivos como la presentación del Grinch a las 3:30 p.m., un show de Lula, un DJ con música navideña, pintacaritas y dinámicas familiares durante toda la tarde.

Gaviota complacerá a su público en el festival navideño. (Cortesía)

Iluminación del árbol navideño

Uno de los momentos más esperados será la iluminación del árbol navideño, programada para las 7:30 p.m. Este acto es uno de los eventos emblemáticos del festival y busca reunir a la comunidad en un ambiente festivo y seguro.

Concierto de cierre con Gaviota

A las 8 p.m., se llevará a cabo el concierto de cierre a cargo del grupo Gaviota, que aportará un toque especial a esta celebración con un repertorio cargado de energía y espíritu navideño.