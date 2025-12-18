Fiestas de Palmares 2026: fechas y cronograma completo de actividades

Las Fiestas de Palmares 2026 se llevarán a cabo del 15 al 26 de enero y prometen iniciar el año con un ambiente festivo marcado por la música, la tradición y actividades para todas las edades.

LEA MÁS: ¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Grupo Firme en Costa Rica?

Actividades culturales desde el primer día

Durante todos los días del evento se desarrollará PalmarINK en la Galería de Arte, con talleres de pintura, charlas sobre tatuaje, concurso cosplay, graffiti, música en vivo y tattoo contest, entre otras propuestas culturales.

LEA MÁS: Gilberto Santa Rosa dará concierto gratuito en Costa Rica: esta es la fecha y el lugar

Música, desfiles y tradición

El jueves 15 de enero se realizarán pasacalles, la inauguración de la galería, la presentación de un artista internacional aún no revelado y una noche de boleros con Trío Los Panchos y Los Dandys.

Las Fiestas de Palmares iniciarán el 15 de enero de 2026. (Rafael Pacheco Granados)

El viernes 16 habrá pasacalles y corrida de toros, mientras que el sábado 17 se llevará a cabo el tradicional tope y el verano toreado.

Deportes y conciertos internacionales

El domingo 18 se celebrará la Clásica Palmarín MTS MTB, el concierto internacional de Óscar de León, además de rodeo y campeonato de monta. A lo largo de la semana se sumarán carrera de botargas, corrida de toros, juegos de pólvora, festival infantil, tope de caballitos de palo, entre otras actividades.

Este es el cronograma completo de actividades. (Palmares/Instagram)

Un cierre cargado de espectáculo

El domingo 25 se realizará un motor show, el concierto de Piso 21, campeonato de monta y corrida de toros. El cierre será el lunes 26 con pasacalles, corrida de toros y juego de pólvora.