¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Grupo Firme en Costa Rica?

Grupo Firme regresará al país con un concierto a gran escala en el Estadio Nacional y ya se revelaron los precios de las entradas

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Grupo Firme vendrá a Costa Rica por segunda vez con un espectáculo de gran formato que promete marcar un antes y un después en su relación con el público local.

El concierto se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional.

Preventa exclusiva y beneficios bancarios

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para tarjetahabientes Davivienda, habilitada desde este jueves 18 de diciembre y hasta el domingo 21 de diciembre a las 10 a.m.

Grupo Firme se presentará en el Estadio Nacional. (MAYELA LOPEZ)

Durante este periodo, los fans podrán optar por Paguitos Davivienda a 3 y 6 meses sin intereses, además de una promoción 2x1 en la localidad Gramilla Firme, válida hasta agotar existencias.

Venta general y precios de las entradas

La venta general se iniciará el domingo 21 de diciembre a partir de las 10 a.m., con pagos habilitados para tarjetas de todos los bancos.

El concierto ofrecerá múltiples experiencias, desde mesas VIP hasta localidades de pie, y los precios son los siguientes:

Localidades en mesas (10 personas):

Experiencia Firme $500 (¢244.500) por persona

Firme Platinum $375 (¢183.375) por persona

Firme Gold $250 (¢122.250) por persona

Localidades en silla numerada (este, oeste y sur):

Balcón $180 (¢88.020)

Platea $150 (¢73.350)

Sombra $75 (¢36.675)

Sur $50 (¢24.450)

Localidades de pie:

Gramilla Premium $125 (¢61.125)

Gramilla Firme $70 (¢34.230)

Localidad especial:

Palcos sector oeste (cupo limitado): $600 (¢293.400) por persona, con palcos privados, ingreso rápido diferenciado, alimentos y bebidas de cortesía y acceso a gramilla.

Estos son los precios y localidades para el concierto de Grupo Firme.
Estos son los precios y localidades para el concierto de Grupo Firme. (H Barboza Producciones/Cortesía)

Un espectáculo exclusivo para mayores de edad

Las entradas están disponibles en la plataforma digital www.kuikpei.com. El show es producido por AME Concerts, Music VIP Entertainment y H Barboza Producciones, y promovido por Arceyut Producciones. El evento será exclusivo para mayores de edad.

