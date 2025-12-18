¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Grupo Firme en Costa Rica?

Grupo Firme vendrá a Costa Rica por segunda vez con un espectáculo de gran formato que promete marcar un antes y un después en su relación con el público local.
El concierto se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional.
LEA MÁS: Gilberto Santa Rosa dará concierto gratuito en Costa Rica: esta es la fecha y el lugar
Preventa exclusiva y beneficios bancarios
Las entradas tendrán una preventa exclusiva para tarjetahabientes Davivienda, habilitada desde este jueves 18 de diciembre y hasta el domingo 21 de diciembre a las 10 a.m.
Durante este periodo, los fans podrán optar por Paguitos Davivienda a 3 y 6 meses sin intereses, además de una promoción 2x1 en la localidad Gramilla Firme, válida hasta agotar existencias.
LEA MÁS: Lucero y Mijares confirman concierto en Costa Rica y prometen una noche inolvidable
Venta general y precios de las entradas
La venta general se iniciará el domingo 21 de diciembre a partir de las 10 a.m., con pagos habilitados para tarjetas de todos los bancos.
El concierto ofrecerá múltiples experiencias, desde mesas VIP hasta localidades de pie, y los precios son los siguientes:
Localidades en mesas (10 personas):
Experiencia Firme $500 (¢244.500) por persona
Firme Platinum $375 (¢183.375) por persona
Firme Gold $250 (¢122.250) por persona
Localidades en silla numerada (este, oeste y sur):
Balcón $180 (¢88.020)
Platea $150 (¢73.350)
Sombra $75 (¢36.675)
Sur $50 (¢24.450)
Localidades de pie:
Gramilla Premium $125 (¢61.125)
Gramilla Firme $70 (¢34.230)
Localidad especial:
Palcos sector oeste (cupo limitado): $600 (¢293.400) por persona, con palcos privados, ingreso rápido diferenciado, alimentos y bebidas de cortesía y acceso a gramilla.
Un espectáculo exclusivo para mayores de edad
Las entradas están disponibles en la plataforma digital www.kuikpei.com. El show es producido por AME Concerts, Music VIP Entertainment y H Barboza Producciones, y promovido por Arceyut Producciones. El evento será exclusivo para mayores de edad.