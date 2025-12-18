Lucero y Mijares confirman concierto en Costa Rica y prometen una noche inolvidable

El 2026 se perfila como un año cargado de grandes espectáculos musicales y ahora se suma una cita imperdible para los amantes de la música romántica.
Lucero y Mijares confirmaron un concierto especial que promete convertirse en uno de los eventos más emotivos de la temporada.
La presentación se realizará el próximo 6 de febrero en Parque Viva y ha sido concebida como una experiencia musical pensada para celebrar el amor y dar inicio a un mes marcado por los sentimientos y los recuerdos compartidos.
Trayectorias que marcaron generaciones
Con una carrera que ha trascendido el paso del tiempo, Lucero y Mijares se han consolidado como referentes del pop romántico en español. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva de millones de personas en distintos países, acompañando historias personales y momentos significativos.
Este reencuentro sobre el escenario representa una oportunidad única para revivir emociones y letras que han acompañado diferentes etapas de la vida del público, en un formato diseñado para conectar desde la nostalgia y el sentimiento.
Un proyecto con visión cultural
El concierto forma parte del lanzamiento de Vagos Legends, una nueva plataforma creada con la visión de traer a Costa Rica a artistas que han marcado generaciones y que mantienen una conexión auténtica con su audiencia.
Para la productora, este proyecto apuesta por experiencias con propósito, con una mirada cultural y una proyección a largo plazo que busca ir más allá del formato tradicional de concierto.
Entradas, precios y beneficios
Las entradas saldrán a la venta este jueves 18 de diciembre por medio de www.eticket.cr. El evento contará con preventas especiales para clientes AMEX y BAC, cuyos beneficios serán anunciados junto con el inicio de la venta.
Los precios oscilarán entre los ₡27.000 y los ₡73.000, con distintas localidades disponibles y la opción de tasa cero a tres meses, facilitando el acceso a una experiencia pensada para disfrutarse sin prisas.
Una experiencia pensada para celebrar el amor
En cuanto a la producción, el público puede esperar una puesta en escena cuidada en cada detalle. El formato del show ha sido diseñado como una experiencia integral, en la que el sonido, la escenografía y la narrativa se combinan para celebrar el amor desde distintas dimensiones.
Además, el evento ofrecerá paquetes especiales para parejas, activaciones diseñadas para dos personas y experiencias VIP, que incluirán opciones de Meet & Greet, reforzando el carácter exclusivo de la propuesta.
Con Lucero y Mijares sobre el escenario, el país se prepara para vivir una noche en la que la música será el punto de encuentro para los recuerdos, las emociones y el amor.