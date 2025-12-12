Conciertos

Iron Maiden vuelve a Costa Rica y Latinoamérica con su gira mundial Run For Your Lives, estas son las fechas

La legendaria banda británica Iron Maiden confirmó su regreso a Costa Rica y a varios países de Centro y Sudamérica como parte del Run For Your Lives World Tour 2026.

Por Hillary Chinchilla Marín

Iron Maiden confirmó su esperado regreso a Costa Rica y a otros países de Centro y Sudamérica como parte de su nueva gira mundial Run For Your Lives World Tour 2026, una serie de conciertos que recorrerá la región durante el mes de octubre de 2026.

La banda recorrerá Centro y Sudamérica durante el mes de octubre.

Fechas confirmadas del Run For Your Lives World Tour 2026

La gira latinoamericana iniciará en Centroamérica y continuará por Sudamérica con las siguientes fechas confirmadas:

  • 5 de octubre: San Salvador, El Salvador – Estadio Jorge “Mágico” González
  • 8 de octubre: San José, Costa Rica – Estadio
  • 11 de octubre: Bogotá, Colombia – Vive Claro
  • 14 de octubre: Quito, Ecuador – Estadio Atahualpa
  • 17 de octubre: Lima, Perú – Estadio Nacional
  • 20 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Estadio Huracán
  • 25 de octubre: São Paulo, Brasil – Allianz Parque
  • 31 de octubre: Santiago de Chile – Estadio Nacional

La banda adelantó que habrá más países por anunciar en el nuevo año.

Bandas invitadas por país

Iron Maiden estará acompañado por diferentes bandas invitadas, según cada país:

  • Puente Alter: Brasil
  • Mamut: Chile
  • The Raven Age: El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú
  • Almas de Acero: El Salvador
  • Nuclear: Chile
  • La H No Murió: Argentina

Venta de entradas y preventas

La venta general de entradas iniciará la próxima semana en todos los países, excepto en El Salvador y Costa Rica, donde las entradas saldrán a la venta en febrero.

Las preventas del Fan Club comenzarán la próxima semana para Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.

La banda recomendó a sus seguidores consultar los detalles oficiales en IronMaiden.com para información actualizada sobre entradas y nuevos anuncios.

Iron Maiden confirmó su regreso a Costa Rica como parte de su gira mundial 2026.
Iron Maiden confirmó su regreso a Costa Rica como parte de su gira mundial 2026. (Iron Maiden/Iron Maiden)

Regreso esperado por los fans

El anuncio marca el regreso de Iron Maiden a escenarios latinoamericanos con una gira que promete un repaso por su trayectoria y una producción de gran escala, consolidando a la banda como uno de los actos más influyentes del heavy metal a nivel mundial.

