Iron Maiden vuelve a Costa Rica y Latinoamérica con su gira mundial Run For Your Lives, estas son las fechas

Iron Maiden confirmó su esperado regreso a Costa Rica y a otros países de Centro y Sudamérica como parte de su nueva gira mundial Run For Your Lives World Tour 2026, una serie de conciertos que recorrerá la región durante el mes de octubre de 2026.
LEA MÁS: Anfitrión de Bad Bunny en Copey de Dota reveló detalles de lo que pidió el artista y qué lo impactó más
Fechas confirmadas del Run For Your Lives World Tour 2026
La gira latinoamericana iniciará en Centroamérica y continuará por Sudamérica con las siguientes fechas confirmadas:
- 5 de octubre: San Salvador, El Salvador – Estadio Jorge “Mágico” González
- 8 de octubre: San José, Costa Rica – Estadio
- 11 de octubre: Bogotá, Colombia – Vive Claro
- 14 de octubre: Quito, Ecuador – Estadio Atahualpa
- 17 de octubre: Lima, Perú – Estadio Nacional
- 20 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Estadio Huracán
- 25 de octubre: São Paulo, Brasil – Allianz Parque
- 31 de octubre: Santiago de Chile – Estadio Nacional
La banda adelantó que habrá más países por anunciar en el nuevo año.
Bandas invitadas por país
Iron Maiden estará acompañado por diferentes bandas invitadas, según cada país:
- Puente Alter: Brasil
- Mamut: Chile
- The Raven Age: El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú
- Almas de Acero: El Salvador
- Nuclear: Chile
- La H No Murió: Argentina
LEA MÁS: Kany García vuelve a Costa Rica: fecha, lugar y todo lo que se sabe del concierto
Venta de entradas y preventas
La venta general de entradas iniciará la próxima semana en todos los países, excepto en El Salvador y Costa Rica, donde las entradas saldrán a la venta en febrero.
Las preventas del Fan Club comenzarán la próxima semana para Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.
La banda recomendó a sus seguidores consultar los detalles oficiales en IronMaiden.com para información actualizada sobre entradas y nuevos anuncios.
Regreso esperado por los fans
El anuncio marca el regreso de Iron Maiden a escenarios latinoamericanos con una gira que promete un repaso por su trayectoria y una producción de gran escala, consolidando a la banda como uno de los actos más influyentes del heavy metal a nivel mundial.
Nota realizada con ayuda de IA