Anfitrión de Bad Bunny en Copey de Dota reveló detalles de lo que pidió el artista y qué lo impactó más

Una semana después de los conciertos que reunieron a más de 120 mil personas en dos días, la presencia de Bad Bunny en el país continúa generando conversación.

Tras sus presentaciones, el cantante decidió recorrer distintos puntos del territorio nacional, incluyendo el centro de San José y Copey de Dota, en la zona de los Santos, donde compartió imágenes y videos de su experiencia.

Su paso por esta región abrió una ventana hacia un destino que combina naturaleza, gastronomía y tranquilidad.

La experiencia privada en la montaña

La Teja conversó con José González, socio de Cedrela Eco Lodge y del restaurante Al Mercat, donde el artista pasó un día completo.

Bad Bunny estuvo en Cedrela Eco Lodge el domingo 7 de diciembre. (Twitter Sony Pictures)

El empresario explicó que fueron contactados el sábado por la noche para coordinar una visita privada. Debido a esto, debieron cerrar el restaurante y cancelar reservas, pues el objetivo era garantizar total privacidad para el equipo de 17 personas.

En Cedrela Eco Lodge se ofrecen tours de café, avistamiento de aves, incluyendo quetzales, y otras actividades agrícolas y naturales.

Cedrela Eco Lodge ofrece hermosos senderos. (Cedrela Eco Lodge)

El café es uno de sus principales atractivos. (Cedrela Eco Lodge/Instagram)

Los productos de altura son característicos de Dota. (Cedrela Eco Lodge)

Al Mercat, por su parte, trabaja con productos frescos de la zona de los Santos y recibe visitantes de distintos países.

Recomendación y planes del artista

“Me dijeron que querían venir a Copey. La house, que es una empresaria costarricense, ya conoce aquí y le recomendó que viniera a la zona de los Santos”, comentó González.

El puertorriqueño buscaba una experiencia auténtica: conocer una finca de café, degustar el grano, almorzar y después disfrutar de un río.

Según don José, el cantante se caracterizó por su estilo sencillo.

“Mi socio los llevó del cafetal al restaurante y a una propiedad privada donde estuvieron en un río”, añadió.

En este lugar usted puede disfrutar de un exquisito desayuno. (Cedrela Eco Lodge/Instagram)

El ceviche de trucha es una de sus especialidades. (Cedrela Eco Lodge/Instagram)

Gastronomía y trato cercano

El personal del lodge organizó una experiencia completa, tanto en logística como en gastronomía.

“Yo le mandé un menú a mi estilo y no tenía restricciones alimenticias de nada; más bien, todo les encantó y pidieron más comida todavía de la que les mandamos.

“Muy linda gente y con un trato muy especial hacia el personal. Comieron un montón de cosas de las que hay en la zona, como trucha, res, chorizo de pollo y cerdo, ceviche de res, entre otras cosas”, relató José.

Un día para desconectarse

El artista se deleitó con las montañas, los cafetales y el pueblo de Santa María de Dota. Luego pasó al río, que según González fue lo que más disfrutó.

“Estuvo en el río como tres horas, en la propiedad privada. Estuvieron jugando dominó, compartiendo y tomando café toda la tarde. Lo que buscaba, pienso yo, era un espacio después de tanto burumbún y tanto concierto. Un espacio para compartir con sus amigos, donde no se le molestara, que estuviera en calma y sentirse como en casa”, dijo.

Un visitante sencillo y agradecido

Su única petición fue la alimentación, café y agua. José lo describió como alguien tranquilo.

“Quería nada más calma y paz, un domingo en familia, comer rico. Eran 17 personas entre el equipo, amigos, la house, organizadores, la productora y alrededor de nueve personas de seguridad”, explicó.

El impacto en el turismo local

González destacó que Copey de Dota es más que montañas y ríos: es una zona agrícola reconocida por su café, su aguacate y su rica fauna, y se encuentra a solo hora y media de la capital.

El empresario también habló sobre el aumento en las reservas después de la visita.

“Hemos recibido un impacto bonito a nivel mediático. Hemos visto un aumento importante en las reservas”, afirmó.

Un destino que quiere seguir creciendo

José expresó su deseo de que el interés por Copey se traduzca en apoyo para todos los negocios de la zona. Según él, Dota es un destino que atrapa por su belleza, su gente y la variedad de actividades que ofrece.

La inesperada visita se convirtió en una vitrina mundial para esta región agrícola.

Gira internacional

Bad Bunny se encuentra actualmente en México como parte de su gira internacional Debí Tirar Más Fotos. Después recorrerá diversos países de Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

El artista puertorriqueño se ha convertido en un fenómeno global que ha cautivado a millones con éxitos como “Yonaguni”, “A tu merced”, “Si veo a tu mamá”, “Tarot”, “Me porto bonito”, “Monaco” y muchos más, lo que hace que sus conciertos se vivan con gran expectativa en cada país que visita.