Turista denuncia robo tras concierto de Bad Bunny y genera fuerte reacción

Una joven conocida como La Mocuana relató en TikTok la difícil experiencia que vivió durante su visita al país, adonde viajó exclusivamente para disfrutar del concierto de Bad Bunny.

“Viajé a Costa Rica para el concierto de Bad Bunny y me robaron el celular. Después de un largo viaje llegué al concierto que había soñado por años y fue precioso.

“Cuando terminó, sentí que todo en mi vida iba a estar bien hasta que me robaron el celular saliendo. En la comisaría me encontré con otras chicas a las que les había robado la misma persona y, si les soy honesta, siento que la policía no va a hacer nada, ni siquiera les interesó ver la ubicación de mi celular”, contó la joven.

La Mocuana, como se hace llamar en redes, contó su dura experiencia. (La Mocuana/TikTok)

Reacciones y preocupación en redes

La joven explicó que no sabía si le dolía más perder su teléfono recién comprado o las fotos y videos del concierto.

Detalló que solo pudo compartir su testimonio porque amigos le enviaron algunos clips desde sus propios dispositivos.

Bad Bunny ofreció dos grandes conciertos en el país. (Jose Cordero/José Cordero)

El video generó diversos comentarios: algunos usuarios criticaron la inseguridad del país, mientras que otros señalaron que pudo tratarse de un extravío.

La creadora cerró su mensaje pidiendo recuperar sus recuerdos: “Y nada, si sos la persona que me robaste, solo quiero mis fotos de vuelta”.