Ticos piden un dineral por la cámara que dieron en el concierto de Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny no solo dejó recuerdos del espectáculo, sino también la famosa camarita que se sincronizaba con las luces del show.

Ahora, varios ticos están intentando sacarle provecho y la están poniendo en venta en redes sociales a precios elevados, con la intención de recuperar parte de lo que gastaron en la entrada.

“El tico no desaprovecha ninguna oportunidad para hacer su agosto”, comentó la página Revista Click, al notar cómo este recuerdo del concierto se transformó en una oportunidad de negocio.

Ante esta situación, La Teja realizó una búsqueda en redes sociales y en Marketplace, donde se logró ver varias de estas cámaras en venta, con precios que van desde los 20 mil colones hasta más de 50 mil colones, dependiendo del estado del artículo y del vendedor.

Aunque para muchos este aparato es solo un recuerdo del espectáculo, para otros se convirtió en una forma rápida de hacer dinero en plena época de aguinaldos. Con más plata en la calle, no faltan los fanáticos dispuestos a pagar con tal de tener en sus manos un recuerdo del paso de Benito por Costa Rica.

Recordemos que Bad Bunny se presentó el fin de semana pasado en el país y sus conciertos no solo dejaron huella en el escenario, sino también en el mercado de reventa digital, donde todo lo relacionado con el show se ha vuelto altamente buscado.