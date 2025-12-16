Ed Sheeran, Ricardo Arjona, Dream Theater y The Killers en el mismo año: la agenda de conciertos 2026 que lo hará sacar los ahorros

El 2026 promete ser un año inolvidable para los amantes de la música, con conciertos de artistas de talla mundial como Ed Sheeran, Laura Pausini, Dream Theater, The Killers y Ricardo Arjona, cubriendo géneros que van desde el pop y el rock hasta la música regional mexicana y la electrónica.

El año que viene se perfila lleno de emociones y complacerá a seguidores de todos los géneros, pues la agenda de conciertos que se anuncia genera gran expectativa.

LEA MÁS: Santa Cruz calienta motores para sus fiestas y estos artistas ya están confirmados

Enero: regional mexicano y metal

El primer mes del año arranca con fuerza. Las Fiestas de Santa Cruz encenderán la celebración el 17 de enero con una impresionante alineación de música regional mexicana y popular, que incluye a Edén Muñoz, Jessi Uribe, Banda El Limón y Luis Alfonso.

Ricardo Arjona se presentará el 14 de agosto en el Estadio Nacional. (Ricardo Calderón)

El pop latino y la música urbana tendrán su espacio el domingo 25 de enero con la presentación de Piso 21 en Palmares.

El mes cerrará con una dosis de metal, pues la banda tributo Death to All se presentará el 30 de enero, también en Palmares. Estos eventos marcan el inicio de un año con una notable diversidad musical.

LEA MÁS: Fiestas de Palmares 2026: fechas, novedades y Piso 21 como primer artista confirmado

Febrero y marzo: nostalgia y festivales masivos

El 7 de febrero, la nostalgia noventera tomará el escenario con el Viva los 90 Fest, un evento que revivirá los grandes éxitos de esa década en Parque Viva.

Ed Sheeran tocará corazones con sus éxitos musicales. (Eric Jamison)

Marzo es un mes dedicado a los grandes festivales, ya que Picnic Fest, uno de los eventos musicales más esperados, se celebrará los días 14 y 21 de marzo en Pedregal.

Este lunes 15 de diciembre se anunciaron, oficialmente, los artistas confirmados para esta fiesta, y aunque ya andaban los rumores gracias a un video compartido por la productora Jogo, se confirmó la presencia de Christian Nodal, Trueno y Tyga, De la Rose y Christina Aguilera, entre otros.

LEA MÁS: Estos serían los primeros artistas confirmados a Picnic Fest 2026

Casi finalizando marzo, el 25, la banda de rock alternativo The Killers regresará para un esperado concierto en Parque Viva.

Dos días después, el 27 de marzo, el ícono de la balada romántica Ricardo Montaner hará lo suyo en el mismo recinto con éxitos como “Tan enamorados”, “La cima del cielo”, “Bésame”, entre otros.

Ricardo Montaner es uno de los artistas más esperado. (Mayela López)

Abril y mayo: pop, baladas y éxitos latinos

Abril continúa la tendencia de grandes espectáculos con el regreso de la legendaria banda estadounidense de metal progresivo, Dream Theater.

Según información publicada por la página especializada en conciertos Backstage Magazine, el grupo se presentará el próximo 16 de abril, aunque por el momento no se ha revelado cuál será el recinto que albergará el show.

Además, Jesse & Joy se presentarán el 19 de abril en Parque Viva con sus temas más sonados que han marcado a muchos.

La estrella española Miguel Bosé aparecerá el 25 de abril en Parque Viva con su inconfundible estilo, un momento muy esperado por muchos.

El 26 de abril, la música regional mexicana de Grupo Frontera resonará en Parque Viva, prometiendo una noche de éxitos virales.

La reconocida diva italiana Laura Pausini deleitará a sus fanáticos el 29 de abril en el Estadio Nacional.

Picnic Fest es una de las fiestas más grandes en el país. (Jorge Navarro para La Nación y La Teja, Jorge Navarro para La Nación y La Teja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sebastián Yatra complacerá a su público el 9 de mayo en Parque Viva, así que vaya preparándose con éxitos como “Pareja del año” y “No hay nadie más”.

El 15 de mayo será el turno de la cantautora puertorriqueña Kany García, con su música íntima y profunda, también en Parque Viva.

La música romántica tomará protagonismo al cierre de mes, el 30 de mayo, con el aclamado Ed Sheeran en el Estadio Nacional. El cantautor británico es reconocido mundialmente por su habilidad para llenar estadios y su presentación será, sin duda, un hito en la agenda.

Segundo semestre: leyendas en escena

Junio ​​y julio serán meses de relativa calma en la agenda de grandes conciertos, pues hasta la fecha no se han anunciado eventos en ese periodo.

La pausa culminará el 14 de agosto, con la llegada del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona al Estadio Nacional, con una cercanía a la celebración del Día de la Madre en Costa Rica.

El rock en español también tendrá su representación con la legendaria banda mexicana Caifanes, que tomará Parque Viva el 6 de setiembre, ofreciendo un viaje por sus éxitos más emblemáticos.

Para el 8 de octubre se dará el tan esperado regreso de la banda británica Iron Maiden, que pondrá a vibrar a miles de seguidores en el Estadio Nacional, con éxitos como Fear of the Dark, Run to the hills, Hallowed by thy name, entre otros.

El 18 de noviembre, el ícono del pop italiano Eros Ramazzotti se presentará en el Estadio Nacional.

Finalmente, la música electrónica pondrá el broche de oro al año, con la llegada del DJ de talla mundial Martin Garrix el 27 de noviembre en Parque Viva.

El panorama musical de 2026 es, sin lugar a dudas, uno de los más variados y emocionantes de los últimos años.