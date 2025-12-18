Gilberto Santa Rosa dará concierto gratuito en Costa Rica: esta es la fecha y el lugar

El cantante Gilberto Santa Rosa, conocido como El Caballero de la Salsa, volverá al país para ofrecer un concierto gratuito como parte de las actividades de cierre de año. El evento fue anunciado por la productora Jogo, en conjunto con la Municipalidad de San José.

LEA MÁS: Lucero y Mijares confirman concierto en Costa Rica y prometen una noche inolvidable

Fecha, lugar y horario del concierto

El espectáculo se realizará el domingo 28 de diciembre, a partir de la 1 p.m., en el parque metropolitano La Sabana, un espacio pensado para recibir a miles de personas en un ambiente abierto y familiar.

LEA MÁS: Ed Sheeran, Ricardo Arjona, Dream Theater y The Killers en el mismo año: la agenda de conciertos 2026 que lo hará sacar los ahorros

Artistas invitados y repertorio

El concierto contará con la participación de los artistas nacionales Shel Dixon y Son de Tikizia.

Gilberto Santa Rosa volverá a Costa Rica para ofrecer un concierto gratuito. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

El público podrá disfrutar de reconocidos temas del artista internacional, como “Conteo regresivo”, “Vivir sin ella” y “Que alguien me diga”, entre otros éxitos de la salsa.

Con este evento, el público podrá despedir el año con música en vivo y baile al aire libre.