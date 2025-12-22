Picnic Fest 2026 revela su listado oficial de artistas y anuncia la venta de entradas

Picnic Fest 2026 se llevará a cabo los días 14 y 21 de marzo, actividad que desde su creación, se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados.

La expectativa aumentó este lunes 22 de diciembre luego de que se revela oficialmente el line up completo que reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones.

Artistas confirmados para el 14 de marzo

La primera fecha contará con la participación de Maná, Tyga, Young Miko, Rels B, Yandel, Kapo, De la Rose, Tokischa, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Jerry Di, Lasso, Fuerza Dread, Rising Sound, Shel Dixon, Khriztian GG, Diego C, 4Bes y Jessi G.

Picnic Fest es uno de los eventos más esperados del año. (Jorge Navarro para La Nación y La Teja, Jorge Navarro para La Nación y La Teja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Artistas confirmados para el 21 de marzo

El siguiente fin de semana subirán al escenario Christina Aguilera, Christian Nodal, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Yan Block, Orishas, Juan Duque, Corina Smith, Tapón, VooDoo, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y Joi.

Venta de entradas y artistas sorpresa

Además del cartel confirmado, la organización anunció que habrá dos artistas sorpresa, uno por cada fecha, cuyos nombres se revelarán más adelante.

Las entradas estarán disponibles a partir de este próximo 23 de diciembre, desde las 11 a.m., por medio de eticket.cr.

Picnic Fest 2026 apuesta por una propuesta diversa que combina pop, rock, urbano y música alternativa, consolidándose como uno de los festivales más importantes de la región.