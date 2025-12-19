Conciertos

Estas son las localidades y precios oficiales para el regreso de Air Supply a Costa Rica

Air Supply celebrará su 50 aniversario con un concierto en Costa Rica y ya están disponibles las entradas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Air Supply regresará una vez más a Costa Rica, esta vez para un concierto programado para el 10 de marzo de 2026 en Parque Viva, como parte de la celebración de su 50 aniversario.

La preventa de entradas inició este viernes 19 de diciembre, generando gran expectativa entre los seguidores de la banda.

LEA MÁS: Cantante Yeri Mua denuncia supuestas agresiones durante su experiencia en la Casita de Bad Bunny

Las localidades y precios oficiales son los siguientes:

Zona 500 Premium: $84 (₡40.992)

Zona 500: $66 (₡32.208)

Zona 400 Premium: $120 (₡58.560)

Zona 400: $96 (₡46.848)

Golden Circle 102: $180 (₡49.776)

Golden Circle 101-103: $144 (₡70.272)

27/04/2024. Parque Viva. La Guácima de Alajuela. Hora: 08:00 p.m. El dúo australiano Air Supply ofreció un concierto este sábado en el anfiteatro Coca Cola de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela, donde el telonero fue la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Fotos: Mayela López
Air Supply se presentará en Parque Viva. (Mayela López)

LEA MÁS: Fiestas de Palmares 2026: fechas y cronograma completo de actividades

Venta oficial y detalles del concierto

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma digital smarticket.net.

El espectáculo reunirá los principales éxitos de la banda, como Lost in Love, Every Woman in the World y Making Love Out Of Nothing At All, en una noche pensada para los seguidores de varias generaciones.

Estos son los precios y localidades para el concierto de Air Supply en Costa Rica.
Estos son los precios y localidades para el concierto de Air Supply en Costa Rica. (Arceyut Producciones/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Air SupplyConciertoParque Viva
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.