Estas son las localidades y precios oficiales para el regreso de Air Supply a Costa Rica

Air Supply regresará una vez más a Costa Rica, esta vez para un concierto programado para el 10 de marzo de 2026 en Parque Viva, como parte de la celebración de su 50 aniversario.

La preventa de entradas inició este viernes 19 de diciembre, generando gran expectativa entre los seguidores de la banda.

Las localidades y precios oficiales son los siguientes:

Zona 500 Premium: $84 (₡40.992)

Zona 500: $66 (₡32.208)

Zona 400 Premium: $120 (₡58.560)

Zona 400: $96 (₡46.848)

Golden Circle 102: $180 (₡49.776)

Golden Circle 101-103: $144 (₡70.272)

Air Supply se presentará en Parque Viva. (Mayela López)

Venta oficial y detalles del concierto

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma digital smarticket.net.

El espectáculo reunirá los principales éxitos de la banda, como Lost in Love, Every Woman in the World y Making Love Out Of Nothing At All, en una noche pensada para los seguidores de varias generaciones.