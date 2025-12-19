Conciertos

Cantante Yeri Mua denuncia supuestas agresiones durante su experiencia en la Casita de Bad Bunny

La presencia de la cantante mexicana en la Casita de Bad Bunny terminó envuelta en polémica

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La cantante mexicana Yeri Mua aseguró haber vivido una experiencia negativa mientras asistía como invitada a la llamada Casita de Bad Bunny en uno de los conciertos del artista en México. Según relató en un video, durante el evento fue víctima de empujones constantes por parte de otra mujer.

“Durante todo el concierto de Bad Bunny, se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera. O sea, de verdad, no sé cuál era su problema, pero desde que me vio se la pasaba empujándome”, comentó.

Señalamientos y reacciones

En su testimonio, la cantante afirmó no conocer personalmente a la mujer señalada, pero aseguró que la conducta no fue exclusiva hacia ella, sino también hacia otras asistentes.

Yeri Mua habló sin pelos en la lengua de su mala experiencia en la Casita.

De acuerdo con reportes de prensa internacional, la persona señalada sería la actriz Carolina Miranda, quien hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas.

Otras creadoras de contenido respaldaron la versión de Yeri Mua, asegurando que la actriz mexicana sí tomó esa postura competitiva e incómoda durante el evento.

Bad Bunny en Costa Rica
Bad Bunny invita a figuras de cada país para que estén en su Casita durante los conciertos. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)
