Las Fiestas de Zapote regresan este 25 de diciembre con una sorpresa especial

Las tradicionales celebraciones de fin y principio de año regresan con una agenda cargada de música, entretenimiento y actividades para distintos públicos.

Las Fiestas de Zapote 2025 iniciarán el jueves 25 de diciembre y se extenderán hasta el domingo 4 de enero de 2026, consolidándose nuevamente como uno de los eventos más concurridos de la temporada.

LEA MÁS: Fiestas de Palmares 2026: fechas y cronograma completo de actividades

Una de las principales novedades será el Mega Bar de Urbaton “Como Antes”, una propuesta musical que reunirá a artistas nacionales e internacionales durante todos los días del evento, con una oferta variada de géneros pensada para mayores de edad.

Muchos esperan con ansias las Fiestas de Zapote. (Facebook de la Municipalidad de San José)

Mega Bar de Urbaton “Como Antes”

El Mega Bar estará ubicado frente al Campo Ferial de Zapote y ofrecerá una programación musical diaria que incluirá ritmos urbanos, música de fiesta, pachanga y despecho.

La propuesta artística se desarrollará a lo largo de dos semanas, con la participación de diferentes exponentes del ámbito musical.

LEA MÁS: Lucero y Mijares confirman concierto en Costa Rica y prometen una noche inolvidable

El evento es exclusivo para personas mayores de 18 años y la productora Urbaton Fest anunciará en sus redes sociales los detalles sobre la adquisición de entradas.

Artistas y fechas confirmadas

El cartel del Mega Bar estará conformado por Erick León y La Jungla, La Kuarta, Guettoxx y Gonin, El Gatillazo, DJ Frank, Jhonny Man, Tapón y Jimmy Bad Boy.

La programación culminará el domingo 4 de enero con la presentación de un artista sorpresa, que será revelado próximamente.

Erick León será parte de los artistas que estarán en el Mega Bar. (L&L Studio Photography )

Erick León y La Jungla se presentarán el jueves 25 de diciembre, mientras que La Kuarta lo hará el viernes 26.

El sábado 27 será el turno de Guettoxx y Gonin, y El Gatillazo subirá al escenario el domingo 28 de diciembre.

DJ Frank y Jhonny Man animarán el jueves 1 de enero, Tapón se presentará el viernes 2, Jimmy Bad Boy el sábado 3.

Actividades tradicionales y conciertos gratuitos

Además del Mega Bar, las fiestas contarán nuevamente con sus tradicionales corridas de toros, las cuales serán transmitidas a las 3 p.m., y 7 p.m., a través de Opa y Multimedios.

También habrá parque de atracciones mecánicas, zonas gastronómicas, venta de bebidas, controles de acceso y áreas habilitadas para conciertos gratuitos.

En cuanto a los espectáculos musicales sin costo, el público podrá disfrutar de presentaciones de Buena Calle, Mario Quirós, Expresso, Garbanzos y Johny Man, Arlene Elizondo, Diesel, La Kuarta, Plancha Live, Marfil y Toledo.

Los conciertos iniciarán a las 8 p.m., excepto el domingo 28 de diciembre, cuando se realizará a partir de las 5 p.m.

Esta actividad pretende mantener vivas las tradiciones de los costarricenses en esta época.