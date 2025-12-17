¡Opa! y canal 8 se unieron para transmitir las corridas de toros de Zapote y este será su elenco

Canal ¡Opa! y canal 8 de Multimedios se unieron para transmistir las corridas de toros de Zapote 2025. (redes/Instagram)

Las tradicionales corridas de toros de Zapote ya calientan motores y este año llegan con una novedad en pantalla.

Los canales ¡Opa! y Multimedios anunciaron oficialmente su alianza para llevar a los televidentes la transmisión completa de los festejos desde este redondel, en una cobertura que se extenderá del 25 de diciembre al 4 de enero de 2026.

LEA MÁS: Repretel fichó a una de sus exfiguras para Toros del 6, pero algo inesperado le tiró abajo los planes

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de ambos canales, donde compartieron un video en el que, además de celebrar esta unión televisiva, revelaron parte del elenco que estará al frente de las transmisiones.

Cristiana Nassar, de canal ¡Opa!, estará en las transmisiones de las corridas de toros desde Zapote. (redes/Instagram)

Parte del elenco de transmisión

Entre las figuras que representarán a canal 8 destacan rostros ampliamente conocidos por el público como Fabiola Herra y José Víquez, presentadores del programa La Revista, así como el periodista Gustavo Retana Goñi, quien actualmente labora en el programa Alerta 8.

Por su parte, canal 38 también aportará talento a la transmisión. En el video se observa a Cristiana Nassar y Catalina Mendieta, quienes tienen amplia trayectoria en transmisiones taurinas.

LEA MÁS: Multimedios contraataca a la “movida taurina” de Repretel y Teletica

Fabiola Herra y José Víquez, de canal 8, serán parte del elenco de las transmisiones de toros desde el redondel de Zapote. (redes/Instagram)

La cuota de humor estará a cargo de Allan Conejo, integrante del popular programa radial ¡Manda huevo!, cuya participación apunta a darle un toque distinto.

Con esta alianza, ¡Opa! y Multimedios buscan fortalecer la transmisión de uno de los eventos más esperados por los costarricenses durante las fiestas de fin de año. Es decir, en ambos canales se verá la misma producción cada tarde y noche.

El humorista Allan Conejo será parte del elenco de humor de las corridas de toros de los canales 8 y ¡Opa!. (redes/Instagram)

El año pasado ambos canales también se unieron mientras que, en el 2023, canal 8 hizo alianza con canal 13.