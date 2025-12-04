¡Fabiola Herra queda fuera de Multimedios!: “Me siento en paz”

Fabiola Herra confirmó a La Teja que fue despedida de Multimedios como parte de los cambios que anunció la televisora este jueves, entre esos la salida del aire de La Revista.

Herra era parte del equipo de presentadores de ese programa matutino de Canal 8 junto a los periodistas Paula Brenes y Alonso Miranda, y al actor José Víquez.

Fabiola Herra trabajó en La Revista de Multimedios Canal 8 los últimos tres años. (redes/Instagram)

Sobre el futuro de Víquez, Brenes y Miranda en la empresa, aún no hay noticias.

En un mensaje por WhatsApp, Fabi se refirió a su salida del canal, donde llevaba cerca de tres años de estar.

“Me siento en paz y con el corazón agradecido por cada momento vivido, por cada aprendizaje y por todo lo bueno que Dios sembró en estos casi tres años. Como periodista y presentadora de TV siempre quise trabajar en una revista matutina y lo cumplí, este trabajo me permitió crecer como profesional, como mujer, madre y ser humano

“Tuve la bendición de hacer nuevos amigos y conocer personas especiales como Pau (Paula), José y Alonso, realmente hicimos un equipo de trabajo único. Además conocí el amor más bonito, de esos regalos que Dios te pone justo cuando sabe que lo mereces”, dijo la exfigura de Repretel.

Herra dijo que se va con la certeza de que los planes de Dios son perfectos. “Él nunca me ha abandonado ni a mí ni a mis hijas y confío plenamente en que lo que viene será aún mejor, porque cuando Él abre puertas, nada las puede cerrar”, dijo.

Se despidió agradeciendo a la audiencia de La Revista y subrayando cómo deja el canal.

“Me voy con paz, con gratitud y con una fe inquebrantable en lo que viene”, finalizó.