Periodista Sergio González reacciona desde Rusia a los cambios en Multimedios: “Es un día triste”

El periodista Sergio González no se aguantó las ganas de reaccionar desde Rusia –donde vive y trabaja desde hace poco– al anuncio que hizo Multimedios de que sacará del aire el programa de las mañanas de Canal 8, La Revista.

La televisora comunicó su decisión este jueves a través de un comunicado de prensa, pero no aclaró si los presentadores del programa: José Víquez, Fabiola Herra y Paula Brenes, seguirán en la empresa o serán despedidos.

Sergio González se despidió de sus compañeros de La Revista el 27 de agosto pues asumirá un nuevo reto internacional. Tres meses después, el programa salió del aire. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

González dirigió por varios meses el programa La Revista, pero en agosto se fue de la empresa para irse a trabajar a un canal de noticias en Moscú, desde donde reaccionó a la noticia que sacude la televisión costarricense.

“La Revista siempre tuvo un pedacito de mi corazón”

“Hoy es un día triste en mi carrera como periodista y como persona. Aunque hoy trabajo en un medio fuera de Multimedios, el programa La Revista siempre tuvo un pedacito de mi corazón. Fue como un hijo al que uno ve crecer, aun cuando sabe que algún día puede llegar su final.

“Llegué al espacio cuando tenía una línea más noticiosa y lo transformé, junto al equipo, en una verdadera revista. Me fui unos años y regresé; al lado de Gabriel Mora (Bebo) lo convertimos en uno de los programas matutinos más vistos. Trabajábamos hasta las 11 de la noche, a veces de madrugada. ¡Cuántas ideas discutimos! Siempre dando la milla extra”, afirmó González.

El comunicador reconoció que sacar a flote el programa fue un reto, principalmente porque en la acera de enfrente tenía a Giros (de Repretel) y a Buen día (de Teletica).

“No les voy a mentir: costaba. La maquinaria de Giros y Buen Día era gigante, pero aun así logramos liderar en varias ocasiones, trabajando prácticamente solos, con nuestros presentadores y con el mejor equipo técnico con el que he trabajado en mi vida”, mencionó.

Sergio González trabaja como presentador de una canal de noticias en Moscú, Rusia. (Cortesía/Cortesía)

Periodista insinuó que todos los presentadores fueron despedidos

Sergio reconoció a Paula Brenes, presentadora original de La Revista, porque siempre creyó en el proyecto e insinuó que el elenco fue cesado de la empresa.

“Hoy deseo, de corazón, que todos mis excompañeros que hoy dejan de ser parte del proyecto encuentren pronto un nuevo espacio laboral. También quiero agradecer a los más de 300 especialistas que me dieron el “sí” y confiaron en mí durante mi etapa como productor.

“Me queda un vacío enorme. Tristeza, claro. Pero confío en que las decisiones tomadas por Multimedios permitan abrir nuevas oportunidades más adelante con este reacomodo. Reitero mi solidaridad, especialmente con Pau y Gabriel y todo el equipo técnico”, finalizó.