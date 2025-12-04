Farándula

¡Socollón en Multimedios! Canal 8 saca del aire este programa

Televisora de Sabana Sur confirmó los ajustes en un comunicado de prensa

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Tras horas de rumores sobre ajustes que sacudirían su programación y algunas de sus figuras, la televisora Multimedios confirmó los cambios que se avecinan para el Canal 8 y la primera decisión que tomó.

LEA MÁS: ¡Socollón en Multimedios! Canal 8 saca del aire este programa

La empresa de capital mexicano confirmó que su programa matutino La Revista saldrá del aire; eso sí, no detalló si la producción dejará de emitirse de una vez o si será en los próximos días.

La Revista canal 8
Alonso Miranda, Paula Brenes, José Víquez y Fabiola Herra eran los presentadores estelares de La Revista. Fotografía: Instagram La Revista. (Instagram/Instagram)

“Estamos trabajando para evolucionar junto a nuestra audiencia”

“En Multimedios Canal 8 estamos trabajando para evolucionar junto a nuestra audiencia. Tras una revisión estratégica, la revista matutina dejará de emitirse, permitiéndonos enfocar esfuerzos en renovar y potenciar la programación nocturna”, indicó el canal ubicado en Sabana Sur.

“Este cambio nos permitirá fortalecer nuestra franja nocturna con nuevos contenidos y producciones alineadas a los intereses actuales de la audiencia”, agregó la compañía.

LEA MÁS: Periodista Sergio González reacciona desde Rusia a los cambios en Multimedios: “Es un día triste”

¿Despidos?

Multimedios no aclaró si los presentadores del programa: el actor José Víquez y los periodistas Fabiola Herra, Paula Brenes y Alonso Miranda se mantendrán en el canal o fueron cesados.

“A todos nuestros televidentes les agradecemos su fidelidad y reafirmamos nuestro compromiso de seguir creciendo. Los invitamos a descubrir lo que estamos preparando para ustedes en esta nueva etapa”, finalizó la empresa.

Multimedios La Revista
Multimedios publicó en sus redes y en su sitio web el comunicado de prensa sobre el cierre de La Revista. (Instagram/La Nación)

LEA MÁS: René Boiero hace emotiva lectura del amor a Paula Brenes y Fabiola Herra en La Revista

En constante cambio

La Revista sufrió cambios en los últimos meses debido a la salida, el 27 de agosto, de Sergio González, quien se fue a trabajar a Rusia.

González era el jefe del programa y en su lugar el canal designó a José Víquez, actor que era parte del equipo del programa desde hace varios meses.

La revista Multimedios
José Víquez lideró el programa La Revista durante los últimos cuatro meses. (Mul)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Multimedioscanal 8La Revistatelevisión costarricense
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.