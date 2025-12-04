¡Socollón en Multimedios! Canal 8 saca del aire este programa

Tras horas de rumores sobre ajustes que sacudirían su programación y algunas de sus figuras, la televisora Multimedios confirmó los cambios que se avecinan para el Canal 8 y la primera decisión que tomó.

La empresa de capital mexicano confirmó que su programa matutino La Revista saldrá del aire; eso sí, no detalló si la producción dejará de emitirse de una vez o si será en los próximos días.

Alonso Miranda, Paula Brenes, José Víquez y Fabiola Herra eran los presentadores estelares de La Revista. Fotografía: Instagram La Revista. (Instagram/Instagram)

“Estamos trabajando para evolucionar junto a nuestra audiencia”

“En Multimedios Canal 8 estamos trabajando para evolucionar junto a nuestra audiencia. Tras una revisión estratégica, la revista matutina dejará de emitirse, permitiéndonos enfocar esfuerzos en renovar y potenciar la programación nocturna”, indicó el canal ubicado en Sabana Sur.

“Este cambio nos permitirá fortalecer nuestra franja nocturna con nuevos contenidos y producciones alineadas a los intereses actuales de la audiencia”, agregó la compañía.

¿Despidos?

Multimedios no aclaró si los presentadores del programa: el actor José Víquez y los periodistas Fabiola Herra, Paula Brenes y Alonso Miranda se mantendrán en el canal o fueron cesados.

“A todos nuestros televidentes les agradecemos su fidelidad y reafirmamos nuestro compromiso de seguir creciendo. Los invitamos a descubrir lo que estamos preparando para ustedes en esta nueva etapa”, finalizó la empresa.

Multimedios publicó en sus redes y en su sitio web el comunicado de prensa sobre el cierre de La Revista. (Instagram/La Nación)

En constante cambio

La Revista sufrió cambios en los últimos meses debido a la salida, el 27 de agosto, de Sergio González, quien se fue a trabajar a Rusia.

González era el jefe del programa y en su lugar el canal designó a José Víquez, actor que era parte del equipo del programa desde hace varios meses.