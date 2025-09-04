Multimedios elige al nuevo jefe del programa La Revista tras salida de Sergio González

José Víquez (de saco gris) es el nuevo director de La Revista tras la salida de Sergio González hace una semana. (redes/Facebook)

Una semana después de la salida de Sergio González de Multimedios, el canal eligió al nuevo jefe y director de su programa matutino La Revista.

Además de presentar el espacio, González era el mandamás en la producción que ahora está a cargo del actor José Víquez.

La nueva jefatura del programa fue confirmada por canal 8 este miércoles a través de una publicación en redes, en la que anunciaron que “una nueva etapa” comenzará en el programa.

“Multimedios Costa Rica presenta a José Víquez como nuevo director de nuestro programa matutino. Con más de 25 años en medios, 30 años en teatro y dos veces ganador del Premio Nacional de Teatro, llega a liderar este espacio con la energía, frescura y cercanía que lo caracterizan”, destacó la empresa televisiva.

José Víquez es un reconocido y galardonado actor costarricense. (redes/Facebook)

Víquez era parte del elenco de presentadores del programa, labor en la que continuará con el recargo de jefe.

Además de José, La Revista la presentan Fabiola Herra y Paula Brenes.

El programa se transmite de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana.