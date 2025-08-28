Fabiola Herra a Sergio González al dejar Multimedios: “Ojalá encontrés amistades sinceras”

Sergio González y Fabiola Herra presentaban juntos La Revista de canal 8. (redes/Facebook)

Sergio González dejó este miércoles canal 8, de Multimedios, y en su despedida la única que no habló fue su ahora excompañera Fabiola Herra, lo que nos hizo sospechar que algo pasó entre ellos.

Tras terminar el programa La Revista, les consultamos a los dos si es que están enemistados, pues se notó mucho la indiferencia por parte de la presentadora; sin embargo, ella nos aseguró que “todo bien”, sin querer hablar más del tema.

Sergio, por su parte, también obvió la pregunta y solo nos confirmó que ya no se siguen en redes sociales como también lo notamos.

“Seguirse o no es lo de menos”, dijo el periodista después de resaltar que siempre admiró de Herra lo gran mamá que es, sin decir nada de la parte profesional o personal entre ambos.

La Revista, de canal 8 de Multimedios, continuará de igual manera pesa a la salida de su director Sergio González. (redes/Instagram)

Este jueves, al iniciar La Revista, Fabiola tomó la palabra y aclaró a los televidentes que ayer no le dio tiempo de despedirse de Sergio, porque “ya se nos acababa el programa” y aprovechó el momento para mandarle un mensaje.

“Desde aquí, con todo nuestro cariño, le deseamos muchísimo éxito. Extrañamos que esté aquí bailando, enseñando sus pasos de salsa y de merengue y demás, pero sabemos que le va a ir muy bien.

“Es un orgullo para Costa Rica que otro periodista pueda estar fuera de nuestro país haciendo lo que él sabe, porque es muy profesional, muy inteligente, muy capaz y él sabe que le agradezco dos cosas, y que él y yo sabemos cuáles. Entonces, muchas gracias por eso. Como le dije ayer y en ese abrazo que nos dimos en realización, ojalá que allá encontrés amistades sinceras como las que tuviste aquí en Multimedios”, mencionó.

Fabiola Herra mandó un mensaje a Sergio González un día después de dejar canal 8

La Revista continuará al aire de igual manera bajo la conducción de la misma Fabiola Herra, Paula Brenes y José Víquez.

Le preguntamos a Sergio qué opinaba del mensaje que le mandó su excompañeros e indicó que no lo vio porque aprovechó para levantarse tarde.

“Hoy me levanté tarde, me lo merecía, por eso no vi el mensaje en vivo, hasta ahora que me lo mandan, es un bonito gesto. Sé que el programa va a seguir con toda la fuerza, son muchachos muy trabajadores”, dijo.

González renunció a Multimedios, donde era el director de La Revista y presentador de su noticiero Telediario, tras una oferta laboral que le salió en Moscú, Rusia, donde ya había trabajado hace tres años.

