¿Se fue Sergio González de Multimedios enemistado con Fabiola Herra? Un detalle revelaría la verdad

Sergio González y Fabiola Herra eran compañeros de La Revista, de canal 8. (redes/Facebook)

El periodista Sergio González se despidió este miércoles de los televidentes de canal 8, luego de anunciar que renunció a la televisora de La Sabana tras aceptar una oferta de un noticiero internacional.

El presentador y director de La Revista le dijo adiós a los televidentes al terminar la sección de “El Mañanero”, momento que sus compañeros del programa también aprovecharon para desearle todo lo mejor en su nueva etapa laboral.

LEA MÁS: Fabiola Herra entrevistó a su novio, el gerente de canal 8, y lo puso a sudar de los nervios

Curiosamente, solo hablaron los presentadores Paula Brenes y José Víquez mientras que, Fabiola Herra, quien también estaba en el set se quedó callada. ¿Será que están enemistados?

“Hubiéramos terminado El Mañanero antes, nos dejaron con la palabra en la boca”, fue lo único que mencionó Fabiola luego que tanto Sergio como la “Tía Nena” anunciaran su adiós.

Víquez sí le agradeció públicamente por abrirle las puertas del canal, porque fue él quien lo llevó a La Revista.

“Gracias es la mejor palabra que por lo menos te puedo decir, por las puertas, por la guía...”, dijo José.

Paula Brenes (izquierda) sí se despidió de Sergio González, mientras Fabiola Herra se quedó callada. (redes/Facebook)

Paula por su parte mencionó: “Sergio, gracias porque definitivamente he visto la evolución de esta revista, hiciste de nosotros una gran familia, muy bonita, sabes que te amamos mucho y te agradecemos montones”.

Luego, nos sorprendió mucho más el ver que Sergio compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que se tomó con gran parte del personal de canal 8 y en ninguna salió Herra.

LEA MÁS: Tía Nena: “la niña” que conquistó la tele y ahora sueña con la política

Sergio González se despidió así de canal 8 y Fabiola Herra ni opinó

Le consultamos a la periodista si es que están enojados, porque también notamos que en su discurso de despedida Sergio no mencionó a Fabio Fernández, gerente regional de Multimedios y novio de la presentadora, cuando siempre le pasaba “tirando flores”, como dicen popularmente.

Fabiola solo nos respondió que “todo bien” sin querer hablar nada más del tema.

La famosa "Tía Nena" también anunció que dejaría La Revista al no estar más su sobrino Sergio a cargo. (redes/Facebook)

También conversamos con Sergio del por qué Fabiola ni lo abrazó cuando terminó el programa, cuando antes se notaba que eran muy unidos y creímos que sería una de las más afectadas con su renuncia y su último día en el canal.

Además, nos dimos cuenta de que ambos dejaron de seguirse en las redes sociales, levantando aún más las sospechas de que ya no son amigos o que algo pasó entre ellos, pues se ve que ya no son tan cercanos como antes.

“Ella es una dama y yo un caballero. Admiré siempre ese espíritu luchador de mamá. Seguirse o no es lo de menos. Queda un equipo grandioso”, contestó cuando le consultamos sobre su relación.

González agregó que es lo único que podía decir de ella y que su salida de Multimedios se da simplemente porque no podía rechazar la gran oferta laboral que le hicieron de otro país.

LEA MÁS: ¿Qué piensa Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, de que le digan ‘doña piscina’?

De momento, no se ha confirmado quién quedará a cargo de la dirección de La Revista.