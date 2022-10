Periodista Sergio González ni calentó en canal ruso y ya regresó al país

El periodista Sergio González puede rajar que tiene una colección de medios de comunicación en los que ha trabajado.

Por acá ya estuvo en Giros, de Repretel, en Buen día de canal 7, después estuvo en un programa de canal 11 llamado “Contámelo todo”, junto a Melissa Durán como presentadores. También pasó por Multimedios canal 8, donde presentó en La Revista y en el noticiero.

Pero no solo en la pantalla de aquí ha salido sino también estuvo un tiempo en un programa de Telemundo. A mediados de este año se fue a trabajar a un noticiero de Moscú, en Rusia. Es decir, ha pasado por todos los medios, pero pareciera ser que en ninguno pega o no le gusta quedarse mucho tiempo en una sola redacción. Y decimos quedarse porque siempre dice que fue por decisión propia o porque le salió otro proyecto nuevo que decidió jalar.

Esta semana anunció en sus redes sociales que otra vez le tocó tomar la decisión de dejar el medio ruso por su familia y por su salud.

La Revista es presentada por Sergio, Paula Brenes (rojo) y María Fernanda León. Instagram.

“En la vida debemos tomar decisiones que a veces nos hacen pensar, ¿estoy haciendo lo correcto? Pero debemos voltear la mirada hacia nuestra familia, nuestra salud y también pensar en todo lo que viene. Hoy he decidido dejar RT. Fue un sueño impresionante, con compañeros grandiosos, jefes que me exigieron el 120%, pero sobre todo una gran familia, que sin duda extrañaré muchísimo”, publicó.

Días después hizo otro video en sus redes para contar, dado que mucha gente le ha preguntado, que ya está de regreso en el país y que no fue que lo despidieron. “No me voy peleado con nadie, más bien me voy agradecido con Rusia”, dijo.

Natalia Rodríguez se prepara para su tercer Mundial y esta vez no irá sola

Además, mencionó que muchos de sus seguidores le preguntaron qué va hacer ahora, en qué va a trabajar y solo mencionó que estará unos días con su familia y que más adelante se vienen otros proyectos que pronto anunciará.

¿Será que vuelve a pedir cacao en Multimedios para las transmisiones de fin de año?