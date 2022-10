Natalia Rodríguez se prepara para su tercer Mundial y esta vez no irá sola

Natalia Rodríguez y su esposo Emilio Garro sacaron más de un mes de vacaciones para ir al Mundial de Qatar. Instagram

La presentadora Natalia Rodríguez está a punto de hacer las maletas para ir a cubrir su tercer Mundial, pero esta vez no se irá sola, ya que estará muy bien acompañada.

Aunque ella no es periodista deportiva ha tenido la oportunidad de estar en los Mundiales de Brasil 2014, el de Rusia 2018 y el próximo 10 de noviembre empezará a vivir la experiencia de estar en el Mundial de Qatar 2022.

Lo más increíble de todo es que gran parte del viaje está cubierto por sus patrocinadores y, aunque no va como enviada de Teletica, sí está haciendo algunos reportajes especiales para los programas ¡Qué buena tarde! y Sábado Feliz.

Esta vez viajará con ella una compañera del canal muy especial, Gabriela Jiménez, quien asistirá a su primer Mundial. Esto nos contó Naty sobre su viaje mundialista.

– ¿Usted también es de las que va al Mundial, pero no el avión de Teletica?

Yo siempre he ido por mi cuenta, por eso nunca he aparecido en anuncios del canal, pero sí voy a hacer cosas para el canal porque vendo todo por mi cuenta. Digamos que voy a hacer unas cosas para Sábado Feliz y otras para ¡Qué buena tarde! También voy a hacer cosas para mis redes sociales.

– ¿Cómo se costea los gastos?

Yo siempre he vendido contenido para redes sociales, tanto para las mías como para las de las marcas, entonces, básicamente las marcas son las que pagan todo el viaje.

– ¿Con quién va esta vez?

Voy con Kike Rivas (periodista de La mochila de Kike), con Gabriela Jiménez y con mi esposo (Emilio Garro). En el Mundial pasado mi esposo me acompañó y es básicamente mi camarógrafo, mi fotógrafo, mi todo.

– ¿Y por qué va con Gabriela Jiménez?

Gaby se nos unió hace poquito. Es su primer Mundial. Como yo siempre encuentro todo tan barato le dije y de una vez lo pagó, ella ya se ha ido buscando sus marcas para terminar de costear todo.

Cuando estábamos en Dancing with the Stars ella me preguntó cómo he hecho para ir a los mundiales y le conté mi forma de trabajar, ya que desde dos años antes del Mundial empiezo a investigar y encuentro todo superbarato. Habíamos comprado un paquete más para la esposa de Kike, pero al final ella no va y Gaby le compró a ella su paquete.

Esta es la razón por la que Keyla Sánchez no irá a Qatar

Su amigo Kike Rivas y su esposo estuvieron con ella en el mundial de Rusia y les encantó la experiencia. Instagram (Silvia Nunez)

– ¿Qué es lo que van a hacer allá?

Para cada marca se hacen paquetes a la medida, entonces, básicamente todas las marcas tienen ideas distintas de lo que quieren del Mundial, porque son productos distintos. Por ejemplo, para televisión yo voy con Luxor, entonces, voy a hacer dos notas para ¡Qué buena tarde! y dos para Sábado Feliz. También voy con McDonald’s, para ellos es solo para redes sociales, vamos a mostrar como son los restaurantes allá, con contenido especial.

Por primera vez me contactaron de Guatemala, entonces también voy a ir a hacer contenido para una marca de allá y solo para sus redes sociales.

Voy a estar en Dubái y Abu Dabi y voy al Fan Fest de Dubái, que es el más grande. Llevo un montón de obsequios de las marcas para regalar con las dinámicas.

– ¿Va a entrar a los partidos de la Sele?

Para entrar a Qatar el país pide entradas a los partidos y dependiendo de la cantidad de entradas que usted tenga así le van a permitir estar en el país, por lo que si compra solo una entrada, solo puede estar cuatro días máximo, es por un asunto de hospedaje, porque Qatar es como del tamaño de Cartago y no tiene tantos hoteles.

Nosotros tenemos entradas para Costa Rica- España y Costa Rica-Japón, entonces vamos a estar diez días en Qatar haciendo contenido. El resto de días vamos a estar en Dubái, en Abu Dabi, en París y en España.

Yiyo Alfaro se va en menos de un mes para Qatar, pero no en el mismo avión de Teletica

Gabriela Jiménez irá con ella a vivir la experiencia de su primer mundial. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

– ¿Por qué estos dos últimos destinos?

Siempre aprovecho para ir a pasear a otros lugares cercanos y básicamente la forma de devolverme sale más barata.

Voy a ir a Abu Dabi al parque de diversiones de Ferrari, ahí está la montaña rusa más rápida del mundo y quiero conocerla. En Dubái porque la FIFA nos tiró ahí por hospedaje y tengo una amiga que vive ahí y nos vamos a quedar unos días con ella.

Tengo que devolverme por Francia, entonces, vamos a ir a conocer el Disney de París y después hay que pasar por España donde nos vamos a topar con Gabriela Durán y Kevin Barrantes (experiodista de canal 7), donde vamos a hacer contenido turístico desde Madrid y también con los aficionados del Mundial.

– ¿Esta vez también va a llevar traje típico?

Sí. Una tía de Gaby hace trajes típicos y ella nos los va a hacer, hermosísimo, con la guaria morada. Este sábado voy a tomarme las medidas y Gaby también, porque pretendemos ir a los partidos de la Sele con el traje típico.

A Naty le encanta ir bien identificada con los colores patrios pero esta vez deberá andar más tapadita. Archivo

– ¿Cómo va a vestir allá por las restricciones?

Toda la ropa es absolutamente floja y con enaguas largas. De hecho, debido a que tenía que buscar ropa para Qatar y también para París, que va a estar frío, voy a sacar una colección de ropa (a finales de mes) con los colores de la Sele, mucha de la colección son vestidos que vienen con mangas tapaditas, holgados y con los colores típicos. También con una marca de maquillaje voy a sacar unas perlitas que forman la bandera de Costa Rica que es la que me voy a poner en los cachetes.