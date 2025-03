¿Qué piensa Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, de que le digan ‘doña piscina’?

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, fue duramente criticada por decir en sus redes sociales que en su casa tiene piscina.

Aunque muchos conocen a Kattya Granados simplemente por ser la madre de la expresentadora Keyla Sánchez, hay otros que saben de ella solo por publicaciones que circularon en redes sociales.

Su popularidad se acrecentó en el 2022 cuando en su cuenta de Instagram habló de la piscina que tienen en su casa de descanso en Esparza, Puntarenas, lo que derivó en un montón de críticas y burlas en su contra. De hecho, hasta hay páginas que la apodaron “doña piscina”.

Este lunes 3 de marzo doña Kattya estuvo de invitada en uno de los programa de canal 8, de Multimedios y La Teja fue para conversar con ella de la experiencia y de otras cosas como, por ejemplo, qué opina de ese sobrenombre que le pusieron.

Antes de contestarnos qué piensa al respecto, mencionó el por qué aceptó la invitación del periodista Sergio González de estar en la sección “El mañanero”, donde precisamente tocaron el tema de cómo enfrentar las críticas.

“Era como la oportunidad de que otra gente me conociera, que no solo se queden con lo que escuchan y lo que la gente repite de las personas, porque a veces ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, pero como aquel dijo una cosa, entonces yo lo repito. Pero en realidad, uno a veces tiene que dejarse conocer a la persona y esa era mi oportunidad, tal vez de que se dieran cuenta de que no es como dicen o por qué lo dicen, o por qué sacaron de contexto el tema.

“Por ejemplo, lo de la piscina, que ha sido terriblemente, ¿verdad? Y fue una conversación muy natural, muy de todo, pero que una persona malintencionada saca de contexto, pone solo eso, y el resto de personas que también son malintencionadas, entonces siguen y siguen y siguen con eso. Ya es hora de que lo vayan superando, sinceramente, o sea, porque ya, ya hasta que cansa”, expresó.

Granados aseguró que ese tipo de señalamientos no le molestan, pues ha aprendido a valerce mucho de la oración para evitar que le afecten, pero que sí le cansa que sigan con el mismo tema siempre.

“Yo sé que siempre, antes de la tierra prometida, hay que pasar por el desierto. Y las grandes bendiciones, a veces, vienen disfrazadas de tormentas y tempestades muy grandes. Entonces, yo he aprendido a esperar en el Señor, y yo siempre he dicho, Dios saca la cara por uno, y así lo he vivido en carne propia. Entonces, de verdad que no me afecta, al extremo de que a mí me amarguen el día, mi semana o mi vida. Me influye mucho, sí, lo de mi familia y lo que piensan ellos de mí”, aclaró.

