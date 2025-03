Kattya Granados confesó qué le dijo su hija Keyla Sánchez antes de su debut en televisión

Kattya Granados estuvo de invitada en la sección "El Mañanero", de La Revista de canal 8. (JOHN DURAN/John Durán)

Kattya Granados estuvo como invitada solo por este lunes en la sección “El Mañanero”, del programa La Revista, de canal 8, y nos contó qué le dijo su hija Keyla Sánchez antes de aceptar e ir a la televisora de La Sabana.

La mamá de la expresentadora de Teletica confesó que desde el año pasado el director y presentador del espacio, Sergio González, la invitó al programa, pero por su obligaciones en el departamento de Recuersos Humano del hospital de San Ramón no había podido asistir.

Cuando le hicieron el ofrecimiento con la primera que habló fue con su hija Keyla para saber su opinión para saber sino le afectaba en algo.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez se estrenó en televisión y bromeó con un tema sensible

Sin embargo, la respuesta de la exfigura de canal 7 le sorprendió.

“La pregunta que me dijo, en realidad, fue: ‘¿y usted quiere ir, mami?’. Y yo, pues sí, entonces me dice: ‘entonces todo bien, eso sí, pregúntele, ¿qué van a hablar?’”, contó.

Doña Kattya agregó que su hija siempre la ha apoyado en todo y que tampoco es de prohibirle hablar con los medios de comunicación.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, estuvo en canal 8

Con la bendición

De hecho, para poder estar a tiempo en el edificio de Multimedios se quedó durmiendo en casa de su hija, en Guachipelín de Escazú, porque sabía que viajando desde San Ramón sería toda una locura por las presas.

Antes de salir, según contó, su hija le dio la bendición y le deseó todo lo mejor, pues sabía que estaba algo nerviosa por esa primera vez ante los reflectores de las cámaras.

“Ella estaba muy emocionada. Bueno, me abrazó, me dio besos por todo lado, en la cabecita, me dice: ‘qué Dios la bendiga, mami, que Dios te acompañe, te va a ir biensísimo, vas a ver que sí'. Recibí muchísimo apoyo, ella confía mucho en mí”, recalcó.

Kattya Granados confesó que primero habló con Keyla Sánchez antes de aceptar ir a canal 8. (redes/Instagram)

Granados no solo estuvo hablando sobre las críticas en la sección de la revista matutina sino que también estuvo en otro segmento tocando temas de moda y, según dijo al terminar, la pasó de lo más bien.

Además, reconoció que la televisión siempre le llamó la atención.

“Sí, para no ser hipócrita, la verdad, sí. A mí me gusta (la tele), porque yo soy muy hablantina, me encanta hablar y me rinde, yo hablo hasta sola, la verdad, me gusta mucho la parte como espiritual, por supuesto, que eso es mi número uno, Diosito, entonces, si tengo la oportunidad de hablar de eso, yo fascinada”, dijo.