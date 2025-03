Mamá de Keyla Sánchez se estrenó en televisión y bromeó con un tema sensible

Kattya Granados se estrenó en canal 8. / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, se estrenó este lunes 3 de marzo en televisión nacional en el programa La Revista, de canal 8, propiamente en la sección “El Mañanero”.

El presentador Sergio González inició presentándola desde una piscina, precisamente por las críticas que recibió en el pasado la mamá de la ramonense por “rajar” de que ella tiene piscina en su casa de descanso.

“Encantada, fascinada, ustedes son muy cálidos”, fueron las primeras palabras de doña Kattya al iniciar el espacio.

La sección se basó en una carta que envió una televidente, la cual contó que enviudó hace unos años y que ahora la critican por tener una nueva pareja.

Ese tema dio pie para que Granados hablara de cómo conlleva ella la crítica, principalmente por los comentarios que le ponen en sus redes sociales.

Kattya Granados, estuvo bien acompañada durante el programa/ foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo me enfoco en mi gente más cercana, en mi familia. Sinceramente, a mí la crítica no me afecta”, mencionó.

Además, dijo que su coraza contra la crítica se la da Dios, que es su fuente de fuerza para seguir adelante con su vida. Aunque aceptó que sí le afecta cuando critican algo de su familia, por no decir sobre su hija Keyla, más cuando sabe que son mentiras.

Doña Kattya también comentó, con las demás panelistas del programa, sobre lo que piensa respecto a la carta que enviaron al programa y contó que su mamá enviudó muy joven y que ellos como hijos se mostraron muy celosos en un principio cuando la señora rehizo su vida, pero que después fueron comprendiendo que la vida de la mamá debe de seguir.

La invitada también aclaró que para estar en el programa sacó libre en su trabajo, en el hospital de San Ramón, y que fue un permiso sin goce de salario para que luego no la critiquen por eso.

“La persona frustrada, que está peleada con el mundo, es la que más crítica”, dijo Granados.

En “El Mañanero” también estuvieron la doctora Silvia Baltodano, la psicóloga Lauren Araya y la “Tía Nena”.