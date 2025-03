Mamá de Keyla Sánchez le cambió los planes a Multimedios, ¿llegará a El Mañanero?

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, había anunciado que estaría en programa de Multimedios. (redes/Instagram)

Kattya Granados, la mamá de Keyla Sánchez, había anunciado que en marzo sería su debut en televisión nacional, tras ser invitada a uno de los programas de canal 8, de Multimedios.

Ella estará como invitada en la sección “El Mañanero”, del programa La Revista, que arranca a las 9 a.m.

Sergio González, director y productor del programa, nos había adelantado que la ramonense estaría en el programa del jueves 13 de marzo; sin embargo, ya no será así.

Doña Kattya comunicó al periodista y presentador que no podía esa fecha y, por ende, hubo un cambio de planes.

Sergio González, presentador y productor de La Revista, de canal 8, contó que el cambio de fecha no afectó la dinámica del programa. (redes/Instagram)

La mamá de la expresentadora de Teletica estará en la sección “El Mañanero” de este lunes 3 de marzo.

González explicó que ellos siempre tratan de adaptarse a los tiempos de los invitados y que no hubo ningún problema en hacer el cambio a última hora.

Lo único que variará es que en el programa de este lunes no estará la periodista Fabiola Herra, pues se operó de las cordales el viernes anterior y estará unos días libre.

El espacio El Mañanero, de canal 8, inicia a las 9 a.m.. (redes sociales /Facebook)

Con ellos estarán en el set la famosa Tía Nena, la doctora Silvia Bonilla y la psicóloga Lauren Araya.

“Vamos a hablar de cómo las críticas destruyen a una persona, pero no solamente en el caso de doña Katia, también en el caso de una carta que nos llega que ya la gente la conocerá”, añadió.

Kattya Granados habla de su "estreno" en televisión

Sergio además aclaró que, la sección no se basará o “centrará” en doña Kattya, en los señalamientos o crítica que ella ha recibido desde que se popularizó en redes sociales, sino en sus opiniones sobre el tema a tratar.

“Se va a centrar en la opinión de ella y en todas las opiniones de los expertos. Ella es una mujer con mucha sabiduría, con mucha experiencia, que vamos a respetar y que, pues la idea no es hacer chota con sus casos, no es hacer chota con su vida, sino respetarla, escucharla y ya basta de atacarla por un teclado. Como hay alguna gente que le gusta, hay otra gente que no, eso es irrespetable, pero lo vamos a ver”, dijo el director de canal 8.

Kattya Granados había anunciado su participación en el programa de canal 8 en sus redes. (redes/Instagram)

Granados había dicho en sus redes sociales que estaba muy feliz con la invitación que le habían hecho y que sería su primera vez como presentadora y hasta pidió consejo a sus seguidores para eliminar los nervios previos.

Sergio además nos adelantó que comenzará la sección desde un lugar que tiene que ver mucho con la invitada especial que, de seguro, llamará la atención de los televidentes.