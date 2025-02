¿Cuándo estará Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, en canal 8 y por qué?

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, estará en uno de los programas de canal 8. (Instagram)

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, estará en uno de los programas de canal 8, como invitada, pero, ¿cuándo será su debut en televisión nacional?

Hace unos días les contamos que la mamá de la ramonense estará como invitada en la sección El Mañanero, del programa La Revista, que inicia a las 8 a. m.

Sergio González, director del espacio, nos contó las razones del por qué tendrán a la mamá del expresentadora de Teletica no sin antes decirnos que es una mujer a la que admira mucho.

“A doña Kattya siempre le he admirado su espíritu de que no se deja llevar por las críticas, es una mujer realmente emprendedora, trabajadora. Me identifico mucho con ella, obviamente, por ser sobreviviente de cáncer, pero además de eso me encanta la tenacidad con la que agarra la vida y la felicidad, a pesar de todas las críticas siempre está ahí poniéndole la cara a las redes, diciendo lo que quiere y creo que es un perfil bonito para invitar a El Mañanero y que también puede entretener a mucha gente”, explicó González.

La sección El Mañanero, de canal 8, se dedica a debatir temas de pareja a través de cartas que les llega al programa. (redes sociales /Facebook)

Para quienes quieran verla en pantalla, González nos adelantó que ella estará en el programa el jueves 13 de marzo, a eso de las 9 a. m.

Según explicó, la razón de la invitación fue porque hace unos días les llegó una carta de alguien que le hace muchas críticas a doña Kattya y decidió invitarla para que hablara de cómo enfrenta este tipo de situaciones.

Kattya Granados habla de su "estreno" en televisión

Ella estará compartiendo además con la periodista Fabiola Herra, con Tía Nena (María Eugenia González Ávila) y con alguno de los abogados que comúnmente están en el espacio.

Sergio además nos contó que no le costó mucho convencerla y que más bien Granados se mostró muy complacida de que la tomaran en cuenta para la sección.

“Sé que ha habido críticas (porque la invitaran), no lo voy a negar, porque se leen, pero a veces la gente habla con un teclado detrás, pero no habla cuando tiene a la persona en frente, es muy diferente, esta mujer para mí es un ejemplo de autenticidad, ella es como quiere y calza muy bien con el panel que ya tenemos de Tía Nena, de Fabiola y de los invitados”, agregó.

La misma mamá de Keyla fue la que dio a conocer la noticia de su debut en televisión, a través de sus redes sociales, y dijo sentirse “honrada” y “feliz” con la invitación.

“Vamos a conversar, a vacilar y a reír. Vamos a hacer muchas cosas, así que, por favor, no se lo pierdan. Mucho apoyo, por favor”, dijo la jefa de Recursos Humanos del hospital de San Ramón en una historia que subió a su Instagram.

Fabiola Herra y Sergio González son los presentadores de El Mañanero, de canal 8. (Cortesía)

El director de La Revista aclaró que posiblemente no sea la única vez que inviten a doña Kattya al programa porque sabe que es más la gente que la quiere, que la que la critica.