Tía Nena: “la niña” que conquistó la tele y ahora sueña con la política

La televisión tiene esa magia de convertir a gente común en celebridades de un día para otro, y si no que lo diga la Tía Nena, la carismática colaboradora de la sección “El Mañanero”, del programa La Revista, de canal 8.

Con su estilo espontáneo y su risa contagiosa, esta exmaestra, de 63 años, cuyo nombre es María Eugenia González, pasó de ser conocida casi que solo en Alajuela a ser reconocida en cualquier rincón del país gracias a la tele.

Ahora ya no puede salir tranquila ni al mercado porque siempre habrá alguien que la reconozca, se le acerque y le recuerde que la vio en Multimedios.

“Voy al parque y me piden fotos, voy al supermercado y me saludan, la gente me dice que los hago reír, que los divierto, que soy muy natural. Nunca imaginé que esto me iba a pasar”, dijo emocionada cuando hablamos con ella.

Según nos contó, hace tres años se pensionó tras una larga carrera en educación, la mayoría de ella impartiendo clases en su amada escuela Holanda, ubicada cerca del parque Central de la Ciudad de los Mangos.

Lo que ella jamás se imaginó es que lo que sería una breve participación frente a las cámaras la terminaría convirtiendo en una presentadora más, pues en ocasiones también participa en alguna otra sección de La Revista o sustituye a Fabiola Herra cuando está libre, como el lunes anterior cuando estuvo de invitada Kattya Granados, madre de Keyla Sánchez.

Fue su sobrino Sergio González, director y productor del espacio, quien la motivó a perder el miedo y mostrarse tal y como es en cámaras, con sus dichos y salidas jocosas, es decir, sin perder esa esencia que siempre la ha caracterizado.

“Tía, usted tiene que seguir yendo, la gente la quiere”, le insistió el también presentador de noticias luego de llevarla por primera vez hace casi un año.

Y vaya que tenía razón Sergio. Hoy por hoy, La Tía Nena, como le dicen ahora todos en el canal de cariño, es esperada con ansias por los televidentes cada viernes, pues este el único día que va de fijo al programa matutino.

A lidiar con las críticas

Como la fama no viene sola, también llegan las críticas, más ahora que las redes sociales se prestan, muchas veces, para eso.

“Al principio ni redes sociales tenía, hasta hace un año Sergio me dijo que tenía que abrirlas. Al principio realmente críticas como nefastas no he tenido. No he recibido comentarios feos, solo detalles curiosos, como alguien que dijo que me parezco a Pilo Obando”, dijo entre risas.

Dicho insulto ni le afectó, más bien aseguró que dicha comparación lo sintió como un halago, por la amplia trayectoria televisiva que sabe tuvo el exnarrador de fútbol de Repretel.

“Pilo Obando, que fue una figura de verdad, con su estilo propio y que hizo que la gente pudiera ver fútbol con mucha alegría”, agregó.

También contó que en ocasiones le critican hasta su forma de vestir pero eso, igual, la tiene sin cuidado, porque siempre le ha gustado andar bien combinada y usar colores llamativos.

“Un día me puse un vestido azul, todo combinadito, y me dijeron que necesitaba un asesor de imagen. Me moría de risa. Imagínese, toda la vida me dijeron que me vestía bien en la escuela y ahora resulta que no”, dijo entre risas y muy tranquila.

Sueña con una curul

La Tía Nena no solo disfruta de su inesperada fama, sino que también ve en ella una oportunidad para servir.

Resulta que algunos televidentes han escrito en las redes sociales del programa que por su pensar y don de gente debería lanzarse como diputada y hasta eso la tiene ilusionada.

“Nunca pensé estar en televisión, y vea, aquí estoy. Quién quita que un día pueda llegar a la política, hasta una diputación, y ayudar a las familias como lo estoy haciendo ahora, por lo menos haciéndolos felices. Porque a eso es a lo que vengo aquí, eso es lo que yo quiero, que la gente se sienta feliz, que a través de mí puedan también sentir el dolor, porque yo soy una mujer divorciada que tuve que atravesar una situación muy difícil, crear a mis hijos literalmente sola, volver a rehacer la vida no es fácil, ha costado mucho”, dijo la alajuelense.

La Tía Nena tiene dos hijos varones ya grandes, aunque no se olvida de los muchos niños que educó como si fueran suyos, con los cuales está muy contenta de volver a tener contacto gracias a su página de Facebook Tía Nena González Ávila, donde ya tiene más de mil amigos.

“Rehacer la vida cuesta, pero aquí estoy. Me siento realizada en todos los aspectos. Como profesional, como mamá y ahora como presentadora. ¡¿Qué más le puedo pedir a la vida!?”, concluyó entre risas.

Lo cierto es que La Tía Nena llegó para quedarse, y mientras siga sacándole sonrisas a los ticos, su estrella en la tele seguirá brillando. Bueno, y quién quita que próximamente la veamos también pidiendo votos o sentada en una curul con sus llamativos trajes y su jocosa forma de ser.