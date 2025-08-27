Sergio González revela cuál será su destino laboral tras renunciar a Multimedios

Sergio González renunció a canal 8 y este 27 de agosto fue su último día en la televisora. (Redes/Facebook)

Sergio González se despidió este miércoles de canal 8, en especial del programa La Revista, del cual era su director, tras renunciar a la televisora luego de 6 años de ser una de sus figuras principales.

El periodista dio a conocer su salida de Multimedios el lunes, y solo dijo que había aceptado otra propuesta laboral y que, por respeto al canal de La Sabana, era lo único que diría acerca de las razones de su renuncia.

Como ya terminó su preaviso y ya quedó completamente desligado de esta empresa, el comunicador nos reveló para dónde va y la verdadera razón de su salida.

Sergio nos confirmó que va para Rusia, al mismo noticiero en el que trabajó en el 2022.

Sergio González contó que va para el noticiero Actualidad RT de Rusia.

Actualidad RT es el nombre del noticiero de Moscú, donde empezará funciones a partir de setiembre.

“Nunca perdí el contacto con ellos. Yo creo que la vida es de ciclos y el mío ya había finalizado como director. Manifesté a mi equipo varias veces que esta jornada es agotadora y un día escuché una entrevista de Edgar Silva que me hizo pensar también, cuando comienzas a repetir temas, cuando las ideas no fluyen al 100, hay indicadores, y yo creo que era necesario un cambio en mi vida. La Revista es un programa grandioso, pero también agotador”, señaló.

En cuanto a sus nuevas funciones en el noticiero internacional, agregó que serán menores, no ocupará ninguna jefatura, pero que lo que más le ilusiona es lo mucho que podrá aprender sobre producción y el mismo país europeo.

“Es un trajín muy rápido, pero también no tengo tanto a cargo, va más en centrarme en estudiar. Es una universidad que me hace aprender de realidad internacional. Rusia es un país con una cultura riquísima, mucha gente habla con propiedad sobre lo que no conoce del país eslavo, siempre he estado agradecido por toda la formación que me dieron”, agregó.

González agradeció a todos sus excompañeros de Multimedios por todo el apoyo que le dieron durante estos años y, en especial, a los televidentes por siempre estar pendiente de su trabajo.

