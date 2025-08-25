Sergio González reveló el fuerte motivo de su renuncia a Multimedios

Sergio González, periodista de canal 8 de Multimedios. (redes Sergio González /Instagram)

Sergio González decidió renunciar a Multimedios canal 8 y nos contó los motivos de la complicada decisión.

El periodista y presentador sorprendió a muchos al anunciar este lunes que había decidido dar por finalizada su etapa laboral en canal 8, donde era una de las figuras más representativas.

González aseguró que fue una decisión muy meditada y motivada por una nueva oportunidad que se le presentó en el camino.

“Fueron tres años de mucha dedicación, esfuerzo, y logré formar en compañía de Gabriel Mora (Bebo) una revista con la que siempre soñé”, nos contó.

Agregó que tiene claro que su etapa en el canal ya había llegado a su fin, independientemente, del llamado que le hicieron de otro lado.

“Creo que todas son etapas, a pesar de que esta oportunidad llegó de pronto, yo ya sabía que mi ciclo de La Revista estaba llegando a su final. En Costa Rica no estamos acostumbrados a eso, pero en otros países el productor de La Revista tiene un periodo, ya después viene otro a ponerle su sello”, mencionó.

A pesar de que está ilusionado con lo que viene para su futuro, aún no nos quiso revelar para dónde va.

“Aún no puedo referirme para dónde voy, por respeto a Multimedios, y también por temas de contrato. Lo único que puedo decir es que tengo mucho agradecimiento para el canal, para la audiencia y para los expertos”.

El comunicador afirmó que siempre estará agradecido con Multimedios y que está seguro de que al canal y a La Revista, les irá de maravilla con o sin él.

“Yo sé que el programa seguirá cosechando éxitos, no sé quién quedará en mi lugar, pero sé que el equipo es grandioso y sacará esta tarea adelante de la mejor manera. Fuimos los primeros en convertirnos en una revista de tres horas y te puedo decir que es desgastante, pero el cariño de la gente lo paga todo”, concluyó.

González tenía muchos años de ser uno de los rostros más reconocidos y queridos de Multimedios; por ende, su ausencia se sentirá y pondrá al canal en apuros para conseguir un buen reemplazo.