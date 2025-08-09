Presentador de Multimedios tomó esta decisión para no volver a sufrir cuando tenga novio

Sergio González es presentador de Canal 8, de Multimedios. Fotografía: Instagram Sergio González. (redes Sergio González /Instagram)

El presentador de Canal 8, Sergio González, habló este sábado de la decisión que tomó y que hará efectiva cuando encuentre nuevo novio.

La figura del programa La Revista confesó de qué se trata la medida que adoptará al responder una pregunta que le hicieron en Instagram sobre su situación sentimental.

A Sergio le preguntaron si seguía soltero y, si en caso de tener una nueva relación, la revelaría en redes sociales.

González confirmó que continúa sin novio, pero además dijo que, aunque no escondería a un eventual nuevo galán, tampoco lo publicaría en sus redes, como en sus anteriores relaciones.

“Sí, estoy soltero de verdad. Si tuviera una relación, no la escondería pero tampoco la publicaría”, dijo en la primera parte de su respuesta.

Luego explicó por qué no gritaría más a los cuatro vientos cuando Cupido lo fleche de nuevo.

“Ya quedé curado de estar publicando fotos con una persona y luego hacerle daño de cuando se termina (la relación), borrar las fotos. ¡Ay, no, qué pereza! No la publicaría”, respondió.

La última relación sentimental de González fue con el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.