“¿Te declaras abiertamente gay?”, le preguntaron a presentador de Multimedios: así respondió

La gente aprovechó para preguntarle de todo al presentador de Multimedios, Sergio González, luego de que él “abriera” la famosa cajita de preguntas de Instagram.

Al comunicador le indagaron sobre cosas de trabajo y de su vida más privada y personal, como su orientación sexual.

“¿Te declaras abiertamente gay?”, le consultó un seguidor.

González no dejó pasar por alto la pregunta, aunque evitó dar un sí o no como respuesta.

“Jajaja no me declaro gay, me declaro con química ya sea hombre o mujer. Me declaro Sergio González Vargas, yo no tengo etiquetas, no tengo profesiones, soy alma libre. Me declaro un ser con buenos sentimientos”, afirmó.

González ha tenido romances con hombres que no ha ocultado en sus redes. El más reciente fue con el ahora ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.