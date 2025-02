Periodista Sergio González saca chispas al hablar de sus ex, ¿le tiró al ministro de Cultura por su nuevo novio?

Sergio González y Jorge Rodríguez se reencontraron en televisión hace unos días. Fotografía: Captura de pantalla. (redes /Instagram)

El periodista Sergio González aprovechó este soleado y caluroso miércoles para correr y caminar por La Sabana, y mientras se ejercitaba respondió unas preguntas que le hicieron sus seguidores en Instagram.

Al presentador de Multimedios le consultaron sobre varios temas, pero el más común estuvo relacionado con su vida sentimental y su soltería, que disfruta desde el año pasado cuando le devolvió los peluches al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Precisamente, sobre el jerarca y el nuevo novio que presume en redes, desde finales del año pasado, se centró una pregunta de las más curiosas que le hicieron al de canal 8.

La persona aludió a la nueva relación de Rodríguez que ya se hizo pública, y le cuestionó si en su caso pensaba quedarse soltero siempre.

González no mencionó el nombre de su expareja en la respuesta y aunque habló en plural, no hay duda que se refería al ministro, porque la pareja que tuvo antes que él, hasta donde se sabe, sigue soltero.

El periodista comenzó su respuesta con una pregunta: “¿Quién, perdón?”, y ríe, una de las señales que dio de que, efectivamente, hablaba de Jorge Rodríguez.

Sergio González habló de la nueva vida de su ex

Luego tiró chispas. “Si hicieron la vida rápido o lento, a mí me da igual. Lo más importante es que las personas sean felices, más personas que uno quiso”, dijo.

En relación con su soltería insinuó que está bien así como está y, prácticamente, cerró las puertas a una nueva relación amorosa.

“De momento de estar soltero, lo que llegue, llegará, y lo que no llega, no llegará. Uno no tiene que presionar la vida, ya la vida me ha enseñado bastante. Yo creo que volver a una relación, ya no, quedé como curadito”, continuó, de nuevo, sin decir nombres.

Con Sergio González, el ministro anduvo entre mayo del 2023, y marzo del año pasado, y hasta se habían dado un anillo como símbolo de compromiso y respeto que después mandaron a volar.