Periodista Sergio González aclaró si le volvió el cáncer tras revelar que fue operado de un quiste

Sergio González es presentador de Multimedios canal 8. Fotografía: Instagram de Sergio González.

El periodista y presentador de Multimedios canal 8, Sergio González, contó este martes que en las últimas horas lo operaron de un quiste en el labio y aclaró si fue que el cáncer le regresó.

González tiene un antecedente de esa enfermedad, ya que en el 2019 fue diagnosticado con cáncer testicular y tuvo que recibir 15 sesiones de quimioterapia. El año pasado, el musculoso celebró cinco años de estar limpio de ese padecimiento.

De ahí la preocupación que despertó en mucha gente este martes cuando contó del procedimiento que le hicieron en el labio, que, aseguró, no tuvo nada que ver con el cáncer.

“Sí me operaron del labio porque tenía un quistecito desde hace bastante tiempo y lo estaba dejando y dejando hasta que se hizo grande, y hubo que operarlo, abrir el labio, por eso es que se me ve inflamado. Esto no tiene nada qué ver con enfermedades del pasado, el cáncer, en mi caso, ya por dicha está totalmente superado y es un tema que ya dejé atrás y sí se tienen que seguir todos los controles, pero esto no tiene nada que ver”, afirmó González en varias grabaciones que publicó en sus estados de Instagram.

Mencionó que el quiste que le apareció fue en la glándula salival y el médico decidió abrirle la zona para extraer la inusual formación, que obligó a una sutura de seis puntos.

Sergio González fue diagnosticado con cáncer testicular en el 2016. Fotografía: Sergio González para LT.

“Ayer (el lunes) estaba más inflamado. Sí puedo trabajar, lo que no puedo es hacer ejercicio, pero sí se puede seguir con la vida normal. Estos quistes son bastante comunes en la población, si me lo hubiera quitado en el momento en que me apareció tuviera un punto (de sutura) y no seis”, comentó.

El expresentador de Repretel agradeció a la gente por estar pendiente de él y prometió que “hay Sergio para rato”.