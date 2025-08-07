Jacky Álvarez abandonó programa en vivo al enterarse de una desgarradora noticia

Jacky Álvarez vivió una tensa situación en vivo

Jacky Álvarez vivió uno de los momentos más duros de su vida en vivo en el programa Fútbol Al Día y tuvo que abandonar el set.

La exfutbolista y ahora comentarista deportiva se enteró en medio del programa de la noche del lunes, que su abuelita había fallecido.

En el espacio deportivo de Multimedios canal 8, acostumbran a sacar el celular para enviar saludos a seguidores y en ese momento ella abrió un mensaje donde le contaron sobre la muerte de su abuela.

“Acaba de fallecer mi abuelita. Solo para decirles a mis papás que ya casi voy para ahí”, mencionó impactada por la noticia.

Sus compañeros Diego Obando y Maynor Solano se conmovieron y le dieron sus condolencias.

“Lo siento mucho, qué duro. Si necesita irse, váyase ya”, le dijo Diego, pero ella se negó mientras Maynor le daba un apretón de aliento.

Inmediatamente, se fueron a un corte comercial y al volver ya ella no estaba en pantalla.

“Jacky se tuvo que ir, lógicamente son cosas de fuerza mayor y esto es televisión en vivo”, explicó Obando.

Jacky contó que su abuelita tenía 102 años y tras salir del programa, publicó un triste mensaje en redes sociales.

“Recuerdo que de niña me llevabas de paseo a Heredia y yo iba siempre muy feliz agarrada de tu manita, cuando me pasabas agua dulce con galletas. Descansa en paz, abuelita, un abrazo hasta el cielo”, compartió.

De parte de La Teja enviamos nuestro abrazo solidario para Jacky y toda su familia.