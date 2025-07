Diego Obando habló como casi nunca de su amor con Gloriana Casasola a un año de casados

Diego Obando conversó con La Teja hace unos días durante la inaguración de la tienda Reebok en Multiplaza Escazú. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cuando Diego Obando habla de Gloriana Casasola sus ojos chispean y delatan lo enamorado que está de la periodista de Telenoticias.

La figura de Multimedios y su esposa de Teletica tienen poquito más de ocho años de relación y el último año ha sido el mejor, pues lo han vivido como marido y mujer.

Obando y Casasola se casaron el 25 de mayo del 2024, sellando un amor que los ha hecho cómplices de las mejores aventuras de sus vidas y los ha encaminado a hacer realidad sus grandes sueños.

Hace un mes, por ejemplo, la pareja anunció que estaba construyendo casa, y aunque ellos están librando una dura batalla porque la mamá de Glori tiene cáncer de mama, el uno sabe que tiene al otro y que con amor, todo se puede.

Días antes de que Glori hiciera pública la difícil situación de su mamita, Diego habló con La Teja y nos contó cómo ha sido su historia de amor con Gloriana en estos años, especialmente en esta etapa de casados.

“La verdad nos ha ido muy bien. Debo decir que nos han pasado muchas bendiciones y cosas buenas que uno nada más agradece en la vida, día a día”, afirmó el periodista deportivo de Canal 8 y coordinador de esa unidad de la televisora de Sabana Sur.

Gloriana Casasola y Diego Obando se casaron el 25 de mayo del 2024 en un hotel de montaña en San Rafael de Heredia. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

Tildó su relación de “sana” y dio a entender algunas prácticas que han sido el secreto para sentirse tan plenos juntos.

“Ha sido una relación muy sana, muy llena de Dios, muy llena de comunicación, muy abierta a escucharse siempre, a llevarnos bien. Compartimos el 95 por ciento de los gustos, entonces hemos sido muy de adaptarnos el uno al otro, de compartir muchas cosas como viajes, comidas, salidas al estadio. Ha sido una relación que yo puedo calificar como perfecta”, afirmó.

Aficionados a conocer estadios

Uno de los mayores gustos que tienen y que llama la atención entre la gente es el de visitar y conocer nuevos estadios en el mundo entero.

De hecho, cuando a Diego le toca ir a coberturas internacionales y visitar estos recintos sin su esposa, le hace muchísima falta.

“Me duele mucho (no estar con Glori cuando va a un nuevo estadio), de hecho llevamos una lista en conjunto. Tenemos en común más de 30 y cuando yo voy sin ella, lo primero que hago es mandarle fotos, llamarla y enseñarle cómo es el estadio. Sí, me duele mucho cuando no está conmigo porque a todo esto ella me ha acompañado a hacerlo, pero ahí tenemos planes de conocer muchos estadios y demás, pero cuando voy solo ese sentimiento de no tenerla a la par, es bastante triste”, afirmó.

Así se sintió con los nuevos siete estadios que conoció en Estados Unidos hace unas semanas durante las coberturas de la Copa Oro y el Mundial de Clubes.

Diego Obando y Gloriana Casasola comparten una gran afición que los une y enamora más: conocer estadios. Fotografía: Instagram Diego Obando.

“Llegué con 68 estadios y me vine con 75. Con esto (su gusto por conocer estadios) lo que quiero es transmitir a la gente la experiencia de un estadio. Hay gente que no puede ir por diferentes circunstancias entonces me gusta que conozcan cómo es un estadio, cuánto valen las cosas, cómo es entrar, cuánto vale la entrada, qué pueden ver ahí… Me llama la atención hacer ese tipo de material”, dijo.

Explicó que los videos que hace de estas visitas siempre los pasa por “control de calidad” de su esposa. “Antes de que pase el contenido para subirlo se lo enseño a ella como para que me aconseje si va bien, si cambio algo, si falta algo”, contó.

De Multimedios

Así de contento y realizado como está su relación Gloriana, está Diego con su trabajo en Multimedios, donde lleva casi ocho años.

El comunicador nos dijo que está viviendo una etapa muy linda en el canal y hasta dio su opinión sobre los rumores de hace poco de que Multimedios iba a cerrar operaciones en Costa Rica, un chisme que la televisora desmintió hace días.

“Tengo ocho años en Multimedios. Creo que soy de los pocos que seguimos de los que quitamos plástico de la empresa y cada año sale un rumor nuevo y cada año confirmamos que son solo rumores; mensajes que mandan para desestabilizar a la empresa. Me siento muy contento de trabajar en una empresa en la que cada año ha ido creciendo y es la tercera más vista del país y es por números, no por rumores.

Diego Obando trabaja en Multimedios hace 8 años. Fotografía: Cortesía Multimedios. (Instagram/Instagram)

“Lo que me genera curiosidad e incertidumbre es que cada año alguien inventa algo nuevo de Multimedios y cada año Multimedios se hace más grande, entonces me siento muy contento de trabajar ahí. He superado muchas etapas y llegar a la coordinación de deportes ha sido para mí una bendición. No tengo nada más que agradecerle al canal”, recalcó.